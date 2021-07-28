AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Sylvinho promove treino coletivo com jovens da base do Corinthians

Comissão técnica contou com atletas da base para complementar o treinamento do dia nesta semana de preparação para enfrentar o Flamengo, no próximo domingo...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 14:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jul 2021 às 14:40
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Diante de muita chuva, o Corinthians fez o segundo treino preparatório para o seu próximo compromisso, válido pelo Campeonato Brasileiro. No domingo (1º), às 16h, o Timão recebe o Flamengo, na Neo Química Arena, pela 14ª rodada da competição nacional. O dia foi com participação da base alvinegra.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021
No Campo 1, os atletas fizeram o aquecimento comandado pela preparação física. Em seguida, o técnico Sylvinho orientou trabalho de passes e marcação pressão em espaço reduzido com os jogadores separados em três grupos.
Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na vitória do Timão diante do Cuiabá, na última segunda, fizeram apenas essas atividades preliminares no gramado e, depois, retornaram à parte interna do CT Joaquim Grava para trabalhos de recuperação com os fisioterapeutas do clube.
Na sequência, no Campo 2, Sylvinho promoveu um treino coletivo que contou com nove atletas da base: Eduardo Capellari (goleiro), Alan Ferreira (zagueiro), João Pedro (zagueiro), Murillo (zagueiro), Léo Santos (lateral-esquerdo), Biro (lateral-esquerdo), Rodrigo Daniel (volante), Vitor (volante) e Juan David (meia).
Nesta quinta-feira, novamente pela manhã, o Alvinegro segue a preparação para encarar o Flamengo no próximo domingo, pela 14ª rodada do Brasileirão-2021. Atualmente, a equipe ocupa a 10ª posição tabela com 17 pontos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aniversário de Sônia Abelha
Sônia Abelha celebra 70 anos com festa para família e amigas em Vitória
Cartão do Bolsa Família
Populismo à brasileira: entre números e narrativas
A Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX) consagrou, na Suíça, quatro bispos sem autorização do papa
Grupo excomungado pelo papa tem duas capelas "amigas" no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados