Sylvinho promove treino coletivo com jovens da base do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Diante de muita chuva, o Corinthians fez o segundo treino preparatório para o seu próximo compromisso, válido pelo Campeonato Brasileiro. No domingo (1º), às 16h, o Timão recebe o Flamengo, na Neo Química Arena, pela 14ª rodada da competição nacional. O dia foi com participação da base alvinegra.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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No Campo 1, os atletas fizeram o aquecimento comandado pela preparação física. Em seguida, o técnico Sylvinho orientou trabalho de passes e marcação pressão em espaço reduzido com os jogadores separados em três grupos.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na vitória do Timão diante do Cuiabá, na última segunda, fizeram apenas essas atividades preliminares no gramado e, depois, retornaram à parte interna do CT Joaquim Grava para trabalhos de recuperação com os fisioterapeutas do clube.

Na sequência, no Campo 2, Sylvinho promoveu um treino coletivo que contou com nove atletas da base: Eduardo Capellari (goleiro), Alan Ferreira (zagueiro), João Pedro (zagueiro), Murillo (zagueiro), Léo Santos (lateral-esquerdo), Biro (lateral-esquerdo), Rodrigo Daniel (volante), Vitor (volante) e Juan David (meia).