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Sylvinho fala do substituto de Fagner no Corinthians e projeta clássico: 'É indiferente a situação do adversário'

Treinador do Timão evitou usar o momento do São Paulo como algo a se aproveitar. Além disso, ele explicou como vai trabalhar sua opção para o lugar do lateral, que está suspenso...
LanceNet

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Publicado em 

15 out 2021 às 14:21

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 14:21

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians teve uma vitória importante contra o Fluminense, na última quarta-feira, mas no dia seguinte já começou a se preparar para o clássico contra o São Paulo, que acontece na próxima segunda-feira. Apesar de os rivais estarem em momentos diferentes, Sylvinho opta por não levar isso em conta e ainda projetou como vai substituir o suspenso Fagner na lateral direita.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Varanda é mais um! Veja quem já deixou o Corinthians desde o início de 2021
Em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, o treinador do Timão falou sobre o clássico pela 27ª rodada do Brasileirão-2021. Para ele, mesmo com o Tricolor passando por turbulências no campeonato, isso não é uma questão a ser levada em conta, já que se trata de um duelo sempre muito equilibrado.
- É indiferente a situação do adversário. É clássico, jogo de muita rivalidade, disputado, não está em jogo objetivos ou momento de um ou outro. Está em jogo 90 minutos, um clássico, camisa, rivalidade. Jogo duro. Os dois terão suas estratégias, tem muita qualidade dos dois lados e é o que esperamos e projetamos para segunda-feira. O campeonato é de grau de dificuldade grande.Sylvinho também foi questionado sobre a chegada do novo técnico ao rival, que é o velho conhecido Rogério Ceni, e afirmou que vai começar a trabalhar a maneira de jogar que foi apresentada na última quinta-feira pelo São Paulo. No entanto, o treinador corintiano optou por deixar os atletas como protagonistas.
- A gente assiste ao jogo. Mas quando trabalhamos o jogo, trabalhamos em câmera aberta, o componente tático e comportamental se perde na câmera fechada. Vamos olhar hoje. No Brasileiro, com a perda do cargo de treinador, temos de nos adaptar. Preparamos um jogo com um treinador e muda, não é a primeira vez. Rogério é um grande treinador, tem sua forma de jogar, isso nos norteia. Mas mais que tática e estratégia, a grandeza do clássico, jogadores, os protagonistas, e teremos um grande jogo na segunda-feira.
E o trabalho para o Majestoso tem um ingrediente de incógnita desde o duelo com o Fluminense, já que Fagner levou o terceiro amarelo e desfalcará o Corinthians. Seu substituto fica entre Du Queiroz, que tem sido utilizado improvisado na posição, ou João Pedro, que chegou há cerca de 50 dias e nem sequer foi relacionado ainda. Sylvinho, por ora, disse não ter uma definição.
- Sobre o clássico, estamos projetando o time, montando, há a ausência certa do Fagner, vamos estudar com Du Queiroz, o próprio João Pedro. Ele se incorporou há pouco tempo, veio em fase de transição, está ganhando condição física melhor e atinge níveis bons no treinamento, 11 contra 11. Está melhor hoje que há algum tempo atrás. Estamos trabalhando o jogador. Ainda não temos uma definição. Vamos aguardar até as vésperas do jogo.
O Corinthians trabalha nesta tarde em mais um treino de preparação para o clássico. Sylvinho e seus auxiliares terão ainda o sábado e o domingo para promover atividades e definir o time que enfrenta o Tricolor na próxima segunda-feira, às 20h, no Morumbi, pela 27ª rodada do Brasileirão-2021.

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