Sylvinho explica entrada de Roni no lugar de Vitinho no Corinthians: 'Dar consistência no meio'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians teve um tempo maior de preparação na última semana antes de enfrentar o Atlético-MG e algumas mudanças eram cogitadas na equipe titular durante os treinamentos. No entanto apenas uma foi feita pelo técnico Sylvinho, que trocou Vitinho por Roni no meio-campo em uma opção tática.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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A torcida não curtiu a alteração, já que se tira um homem teoricamente mais avançado por um com características mais defensivas e foi exatamente o que o comandante buscou com a mexida. Isso porque Roni daria mais sustentação no meio-campo para enfrentar um adversário de qualidade como o Galo. No primeiro tempo deu certo, e o time foi para o intervalo vencendo por 1 a 0.

Além da questão tática, Sylvinho explicou que Vitinho vinha apresentando uma sobrecarga, que induz o treinador a buscar encaixes com outras peças, mas basicamente as mesmas, já que ainda não se pôde observar as demais.

- Entendemos que o Vitor vem de uma sobrecarga, independentemente de ser uma semana aberta. A volta do Roni para dar essa consistência que temos no meio. Temos alternado esses atletas e buscado alternativas na função. Estamos trabalhando, não temos uma grande amostra para colocar outros. Estamos chegando e buscando um encaixe. A volta do Roni foi para sustentar o meio.Sylvinho fez questão de lembrar que alguns testes já foram feitos no setor buscando esse encaixe e também falou da juventude de jogadores como Roni e Vitinho com os quais a comissão técnica tem conversando constantemente.

- Tivemos uma construção de três meias pelo meio, porque o Cantillo sai jogando muito bem e dita o ritmo técnico do nosso time. Com dois meias na frente dele, bem protegidos, como era Roni e começamos com o Gabriel depois de quatro ou cinco jogos. Tivemos uma opção com o Vitinho, que também respondeu. São atletas jovens que estão maturando. Conversamos diariamente com esses atletas - concluiu o corintiano.