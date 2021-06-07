Sylvinho explica ausência de Mateus Vital no time titular do Corinthians: 'Estratégia de jogo'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Quando foi divulgada a escalação do Corinthians para enfrentar o América-MG, no último domingo, os torcedores se surpreenderam com a ausência de Mateus Vital no time titular. Além disso, ele não foi a campo durante a partida, o que manteve a incógnita na cabeça da torcida, mesmo com a vitória por 1 a 0. Sylvinho explicou a opção como uma estratégia para neutralizar o adversário.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Relembre o desempenho do Corinthians no Brasileirão por pontos corridos

Em entrevista coletiva após o duelo da segunda rodada do Brasileirão, o novo técnico do Timão comentou qual foi a sua intenção ao sacar o meia da equipe titular. Segundo ele, Fábio Santos teria dificuldade para marcar sozinho o rápido Ademir e Araos seria o atleta mais apropriado para reforçar a marcação.

- Em relação ao (Mateus) Vital, foi estratégia de jogo, nós tínhamos que ter um link pelo lado esquerdo no qual o Araos esteve ocupando hoje pra poder ajudar o Fábio (Santos), que tinha uma missão difícil, diante de um atleta pé contrário, canhoto, muito rápido, jovem. A gente sabia que o Araos já tinha desempenhado essa função e a fez - analisou o comandante alvinegro.Sylvinho fez questão de dizer que isso não é algo que será definitivo, mas sim uma estratégia para esse jogo contra o América-MG. Além disso, ele reforçou que todos os jogadores do elenco terão oportunidade e serão importantes.

- Volto a dizer, todos os nossos atletas são muito bons, estão entendendo muito bem o que estamos passando e na medida do possível vamos usar todos, obviamente que tem as escolhas, que a gente vai fazer a cada jogo.