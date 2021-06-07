Sylvinho evita dar prazo para poder mostrar seu trabalho no Corinthians: 'Temos que acelerar etapas'

Com poucos dias de trabalho e apenas dois jogos no comando do Corinthians, Sylvinho já vinha sendo criticado por parte da torcida. Mesmo que ainda esteja conhecendo o elenco e com períodos curtos de treinamentos, ele sabe que é preciso apresentar resultados. Por essas e outras, ele evita pedir tempo para mostrar seu trabalho e entende que é necessário acelerar etapas do processo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em entrevista coletiva após a vitória por 1 a 0 sobre o América-MG, neste domingo, no Independência, o treinador corintiano rechaçou dar um prazo para acertar o Timão à sua maneira. Para ele, esse tipo de tarefa é inerente ao trabalho do técnico e o equilíbrio entre as equipes exige muito mais disso, forçando que certas etapas do planejamento sejam "queimadas" no caminho.

- Quando se fala de tempo, é relativo demais, nós temos que acelerar todas as etapas possíveis, um campeonato equilibrado, campeonato difícil, muito competitivo, forças igualadas, diferença de uma derrota e uma vitória está entre detalhes muito pequenos e na verdade é o nosso trabalho do dia a dia, dos treinadores. Nós temos que acelerar processos, encontrar peças - explicou.Segundo Sylvinho, a complexidade do futebol é tamanha que mesmo se ele tivesse um ano de clube, ainda assim não teria motivos para dizer que o trabalho estivesse totalmente apresentado. O objetivo é sempre buscar o melhor resultado dentro das possibilidades disponíveis naquele momento.