Sylvinho elogia atuação de Gabriel Pereira pelo Corinthians: 'Fez uma diferença grande'

O Corinthians teve um empate amargo diante do Atlético-GO, no último domingo, mas a equipe pôde desfrutar de um belo gol e de uma boa atuação do jovem Gabriel Pereira. Se a torcida viu esse destaque nesse 1 a 1 fora de casa, Sylvinho corroborou com essa impressão e elogiou a atuação do jogador.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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GP, como é chamado pelo seus colegas, teve apenas sua terceira oportunidade com o treinador. Até a partida contra o Grêmio, quando entrou por apenas um minuto, ele ainda não havia jogado nesse período com Sylvinho. No entanto, após um bom desempenho no segundo tempo contra o Juventude e a série de desfalques, o meia-atacante acabou escolhido para a equipe titular.

- Todos se preparam e em decorrência desse preparo surgiu o GP, um atleta que estamos trabalhando com ele há um certo tempo, há algumas semanas. Ele tem dado as respostas, também sempre digo que nós otimizamos, trabalhamos esses atletas da base com carinho, entendendo o momento e a maturação de cada um deles. Está chegando o momento de um atleta que já faz três ou quatro semanas que tem sido muito elogiado internamente pela comissão, muito por mim - explicou Sylvinho em entrevista coletiva.A aposta do treinador alvinegro se mostrou bastante certa, tanto é que foi dele o lance que fez a diferença na partida contra o Atlético-GO, ao romper a marcação do adversário com uma jogada individual e uma finalização perfeita. Sylvinho fez questão de elogiar a atuação do jovem atleta corintiano.

- O GP está respondendo de forma positiva, um bom jogador, um jogador que tem muita margem de crescimento, com boa velocidade, boa dinâmica, com acabamento, como vimos hoje (domingo), canhoto, pé contrário, taticamente interessantíssimo. Pode jogar também pelo lado esquerdo, feliz pela participação dele, é uma construção, a maturação do atleta, o trabalho, que exige seu tempo e os atletas vão respondendo, como ele está respondendo.