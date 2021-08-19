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futebol

Sylvinho divide o elenco do Corinthians em treino visando o Furacão

Treinador corintiano promoveu um trabalho tático esboçando situações de jogo...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 16:16

LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2021 às 16:16
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O técnico Sylvinho promoveu um treino tático nesta quinta-feira (19) em preparação para o duelo deste fim de semana, onde o Corinthians enfrenta o Athletico-PR, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Curitiba.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosCom o grupo dividido em dois, o treinador corintiano esboçou algumas situações de jogo.
Antes, o elenco, também separado, fez um trabalho de posse de bola com transições rápidas em blocos separados.
O Timão vem de duas partidas sem perder. No último domingo (15), o Alvinegro bateu o Ceará, por 3 a 1, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Antes, havia empatado em 0 a 0, com o Santos, na Vila Belmiro, também pela competição nacional.
O Corinthians é o 11º colocado no Campeonato Brasileiro, com 21 pontos ganhos.

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