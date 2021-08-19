Sylvinho divide o elenco do Corinthians em treino visando o Furacão

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O técnico Sylvinho promoveu um treino tático nesta quinta-feira (19) em preparação para o duelo deste fim de semana, onde o Corinthians enfrenta o Athletico-PR, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Curitiba.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosCom o grupo dividido em dois, o treinador corintiano esboçou algumas situações de jogo.

Antes, o elenco, também separado, fez um trabalho de posse de bola com transições rápidas em blocos separados.

O Timão vem de duas partidas sem perder. No último domingo (15), o Alvinegro bateu o Ceará, por 3 a 1, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Antes, havia empatado em 0 a 0, com o Santos, na Vila Belmiro, também pela competição nacional.