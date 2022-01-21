Sylvinho descarta Paulinho como primeiro volante e coloca jogadores acima do esquema tático: 'Vamos aproveitar os atletas'

Na manhã de sexta-feira (21), o técnico Sylvinho concedeu entrevista coletiva no CT Joaquim Grava. Dentre os diversos tópicos abordados, o treinador do Corinthians falou sobre a pré-temporada, desmistificou questões envolvendo o sistema tático, deu indícios sobre a utilização de Paulinho e cravou qual será o volante titular para o início do Paulistão.> GALERIA: Timão ativo no mercado para “se livrar” de atletas fora dos planos

Sylvinho valorizou a preparação nas últimas semanas, e ressaltou que o trabalho da comissão técnica na pré-temporada é dar ritmo de jogo aos atletas, para que eles evoluam durante as competições.

- Nós estamos aproveitando esses 10 dias de trabalho. É desafiador porque o atleta vem de 30 dias de férias, e você colocá-lo em ritmo de treinamentos físicos, técnicos, não é fácil. De maneira que entendemos que os atletas, durante a competição, vão crescer. Faz parte do nosso calendário, é assim. Depois do segundo, terceiro jogo, o atleta vai adquirindo mais ritmo, minutagem, e ele vai se soltando na temporada. Os amistosos foram feitos para abrir bem o campo, porque as distâncias o atleta perde um pouco. Os treinos começam reduzidos e vão aumentando. Nós queremos que os atletas se acostumem com as distâncias maiores - disse.

Outro tema abordado pelo treinador foi o sistema tático utilizado por ele no Timão. Desde sua chegada, o Corinthians passou a jogar em um 4-1-4-1, mas o professor tratou de desmistificar essa questão, afirmando que os atletas são mais importantes que o esquema tático.

- Desmistificar a questão do 4-1-4-1. A gente parte por base em um 4-1-4-1, mas os dois primeiros jogos que eu assumi, jogamos no 4-2-3-1. Não estamos preso ao sistema tático, o atleta é mais importante que o sistema tático. O sistema tático dá uma organização de conceitos e ideias, mas ele se desenvolve. Vamos aproveitar os atletas, mas o sistema é o que menos importa para nós. Não temos uma ideia ortodoxa do 4-1-4-1 - revelou.

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Sylvinho também fez questão de negar qualquer possibilidade em relação a Paulinho, primeiro reforço do clube para 2022, atuar como primeiro volante. Na visão do treinador, o camisa 15 tem que estar perto da área.

- Não lembro do Paulinho, na carreira, ter sido primeiro volante. Paulo é um atleta de 34 gols, é o quinto maior artilheiro na função de segundo volante. A trajetória dele vai continuar sendo de um jogador de consistência no meio-campo, grande força física, sustentação e gol. Cruzou, ele está na área. Se você cravar Paulinho como primeiro volante, que nós não vemos, você tira uma característica muito importante dele. Giuliano é mais posicional, Renato Augusto já fez essa função contra o Red Bull Bragantino. Nenhum deles é primeiro volante de ofício, porém um ou outro se adapta - ponderou.

Ainda na questão do meia mais marcador, Sylvinho deixou claro que Cantillo iniciará o Paulistão como volante, desbancando Gabriel, que foi titular na maior parte da última temporada, mas vem recebendo críticas da torcida.

- Gabriel é um primeiro volante de boa sustentação, um atleta vigoroso. Nós temos o Cantillo, que provavelmente inicia a competição na titularidade. Vamos buscar outros alternativas, não apenas para essa função - afirmou.

O Corinthians estreia no Campeonato Paulista contra a Ferroviária, terça-feira (21), às 21h, na Neo Química Arena.