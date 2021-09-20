Sylvinho admite que pode mudar esquema do Corinthians: 'Não me apego a sistema tático'

No empate em 1 a 1 com o América-MG, na Neo Química Arena, na último domingo (19), o técnico Sylvinho levou o Corinthians novamente postado com uma linha de quatro jogadores no meio, entre o volante de contenção e o centroavante.

A formação é a mesma que o treinador corintiano tem utilizado desde a sua primeira partida pelo clube, no dia 30 de maio, ainda que agora ele tenha peças mais qualificadas para o meio-campo, o que não era a realidade na época da sua chegada.

>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosContudo, o comandante do Timão admite que não tem apego a esquema tático e que pode, sim, modifica-lo com o tempo, caso entenda a necessidade.

- Não me apego em sistema tático. Em qualquer momento que entendemos que será necessário fazer mudanças, não é problema, ao contrário, esses atletas propiciam isso, e muitos que temos atuam, sim ,em funções diversas, o que facilita, ajuda. Vamos encontrando as conexões e buscando o melhor, isso vai semana a semana, mas os sistemas mudam de acordo com a entrada de atletas - afirmou o comandante em entrevista coletiva virtual após o empate.

Sylvinho admite que é possível um treinador ter preferência por um determinado sistema, mas a utilização dependerá das peças que tem na mão, principalmente quando há jogadores que atuam em mais de uma função, o que o profissional enxerga como benéfico.

- É possível ter preferência, gostar de um sistema, mas o sistema não se defende por si próprio. Os atletas se movimentam demais no futebol faz anos, tem muita movimentação em campo, atletas fazendo duas funções, times atacando em um sistema e defendendo em outro,. É ótimo, porque fazem duas funções, dão superioridade numérica em algum setor do campo - complementou o técnico.