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Suspensão de voos do Brasil não deve atrapalhar jogo do Santos na Copa Libertadores

Argentina proibiu voos do Brasil, mas delegações de futebol tem autorização especial...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 10:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mar 2021 às 10:55
Crédito: Twitter Santos F.C.
A proibição de voos do Brasil para a Argentina, decretada nesta quinta-feira, não deve alterar a programação do Santos para a partida de ida da terceira fase da Copa Libertadores diante do San Lorenzo, marcada para o dia 6 de abril. Em contato com a Conmebol nesta sexta, o Peixe foi informado de que a programação está mantida até o momento.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO site argentino Tyc Sports também informou que a suspensão de voos na Argentina vindo do Brasil devido a pandemia não irá afetar o futebol. O jornal da Argentina lembra que existe uma liberação especial do Governo para trânsito de delegações de futebol.
As decisões mudam de acordo com o país. Na segunda fase da competição, o Grêmio enfrentou o Ayacucho em Quito, no Equador, porque o Peru, país sede do adversário, estava com voos suspensos a partir do Brasil. No mesmo dia do confronto entre Santos e San Lorenzo, o Defensa Y Justicia recebe o Palmeiras no primeiro jogo da Recopa.O Santos planeja embarcar para a Argentina no domingo, dia 4 de abril.

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