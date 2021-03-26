Suspensão de voos do Brasil não deve atrapalhar jogo do Santos na Copa Libertadores

Crédito: Twitter Santos F.C.

A proibição de voos do Brasil para a Argentina, decretada nesta quinta-feira, não deve alterar a programação do Santos para a partida de ida da terceira fase da Copa Libertadores diante do San Lorenzo, marcada para o dia 6 de abril. Em contato com a Conmebol nesta sexta, o Peixe foi informado de que a programação está mantida até o momento.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO site argentino Tyc Sports também informou que a suspensão de voos na Argentina vindo do Brasil devido a pandemia não irá afetar o futebol. O jornal da Argentina lembra que existe uma liberação especial do Governo para trânsito de delegações de futebol.