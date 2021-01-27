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Surto de Covid-19 atinge 10 jogadores do Corinthians

Jogadores estão assintomáticos, mas já foram colocados em isolamento e não treinaram nesta quarta-feira (27)...
LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 10:39

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 10:39

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians anunciou nesta quarta-feira (27) que dez jogadores do seu elenco profissional foram contaminados com o novo coronavírus: os goleiros Walter e Guilherme Castellani, os zagueiros Danilo Avelar, Léo Santos e Ruan Oliveira, os meias Mantuan e Ramiro e os atacantes Everaldo, Luan e Matheus Davó. Todos eles não apresentam sintomas, mas foram colocados em isolamento, que será respeitado por, no mínimo, 10 dias, de acordo com as recomendações sanitárias em prevenção e tratamento à Covid-19, e já não participaram do treinamento comandado pelo técnico Vagner Mancini nesta manhã.
Os atletas contaminados estão fora do duelo contra o Bahia, confronto atrasado da 30ª rodada do Brasileirão, nesta quinta-feira (28), às 19h, no estádio da Fonte Nova, em Salvador, assim como a partida diante do Ceará, na próxima quarta-feira (03), contra o Ceará, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada da competição nacional.
Dos diagnosticados, apenas Ramiro vinha sendo escalado regularmente como titular. Xavier, Cantillo e Camacho brigarão pela posição do camisa 8 nos próximos jogos.
> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogos

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