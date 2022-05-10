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Surpreso com a decisão, Vasco tenta reverter mudança de data e horário do jogo contra o Bahia. Entenda!

Decisão surpreendeu o clube, que tenta rever a situação junto à CBF, FFERJ e Polícia Militar Direção acredita que mudança traz prejuízos esportivos, financeiros e prejudica o torcedor...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 11:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 11:46
A CBF atendeu à recomendação da Polícia Militar e transferiu o jogo entre Vasco e Bahia de domingo para a próxima segunda-feira. A decisão surpreendeu o clube carioca, que tenta dialogar com CBF, FFERJ e Polícia Militar para encontrar uma solução para reverter 'essa situação que desvaloriza a competição'.Com isso, a direção cruz-maltina acredita que a mudança traz prejuízos esportivo e financeiros, e prejudica o torcedor, que já estava preparado para iniciar a compra dos ingressos e se deslocar de outros lugares do Estado para acompanhar a partida na Colina Histórica.
+ Confira e simula a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O argumento da CBF foi que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro - BEPE - pediu a transferência da partida para segunda-feira para não haver dois jogos na cidade no domingo. Nesta data, o Botafogo medirá forças com o Fortaleza, no Estádio Nilton Santos.
+ Contra a pressão do passado, Zé Ricardo tenta tirar 'peso da mochila' do Vasco; compare números
Invicto, o Gigante da Colina soma dez pontos e ocupa a quinta colocação da competição. O duelo contra o líder, Bahia, é essencial para o time tentar entrar pela primeira vez no G4 e encostar na ponta da tabela.
Confira a nota do Vasco na íntegra​O Vasco da Gama informa que foi surpreendido com a decisão da CBF de, no meio da noite de ontem, alterar o jogo diante do Bahia de domingo à tarde para segunda-feira à noite. O clube acredita que, além das perdas esportivas e financeiras, a mudança prejudica também seu torcedor, que já estava preparado para se deslocar de outros lugares do Estado e do país para São Januário no fim de semana. O Vasco está desde as primeiras horas da manhã de hoje fazendo gestões junto à CBF, FFERJ e Polícia Militar para encontrar uma solução para reverter essa situação que desvaloriza a competição, e que só traz prejuízos aos clubes, ao futebol e também ao Rio de Janeiro.
Crédito: EmSãoJanuário,VascovenceunoúltimosábadoeencaraolíderBahianapróximarodada(FelippeRocha/LANCE

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