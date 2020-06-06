Suposta nova camisa alternativa do Flamengo vaza; confira

Em fevereiro, a Adidas lançou o novo uniforme 1 do Flamengo para esta temporada. Já em maio, com as competições paralisadas por conta da pandemia do novo coronavírus, foi a vez da camisa reserva (2). Agora, o suposto Manto alternativo (terceiro) teve o seu modelo vazado.

No entanto, o preto é a cor que predominaria a camisa 3, que contará com faixas vermelhas na região abdominal, com as tradicionais três listras da Adidas apenas nos ombros.Nova camisa do Flamengo (Foto: Reprodução / Coluna do Fla)Ainda não há data para o lançamento do novo terceiro uniforme do Flamengo, que, assim como a fornecedora de material esportivo, ainda não confirmou o modelo oficialmente. A tendência é que o produto seja comercializado pelo preço padronizado, que é de R$ 249,99. E MAIS:Vice-presidente do Flamengo provoca após renovação de Jesus: 'Para desespero dos antis!''Mister Ficou': Flamengo oficializa renovação de Jorge Jesus por um anoJorge Jesus revela 'fator número 1' ao optar pela permanência no FlamengoElenco do Flamengo se livrou de água contaminada antes da final da Libertadores, revela ex-nutricionistaLandim revela que Jesus 'abriu mão de parte do aumento' e que não não há cláusula para propostas da Europa E MAIS: