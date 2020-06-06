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Suposta nova camisa alternativa do Flamengo vaza; confira

Site especializado em notícias do Rubro-Negro exibiu uma imagem do que seria o terceiro uniforme de jogo para a atual temporada...
LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2020 às 20:17

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 20:17

Crédito: Reprodução / Coluna do Fla
Em fevereiro, a Adidas lançou o novo uniforme 1 do Flamengo para esta temporada. Já em maio, com as competições paralisadas por conta da pandemia do novo coronavírus, foi a vez da camisa reserva (2). Agora, o suposto Manto alternativo (terceiro) teve o seu modelo vazado.
O site "Coluna do Fla" foi quem publicou imagem do material, neste sábado. A gola do terceiro uniforme do Rubro-Negro teria um formato em "V", como no primeiro e no segundo (um padrão para 2020).
No entanto, o preto é a cor que predominaria a camisa 3, que contará com faixas vermelhas na região abdominal, com as tradicionais três listras da Adidas apenas nos ombros.Nova camisa do Flamengo (Foto: Reprodução / Coluna do Fla)Ainda não há data para o lançamento do novo terceiro uniforme do Flamengo, que, assim como a fornecedora de material esportivo, ainda não confirmou o modelo oficialmente. A tendência é que o produto seja comercializado pelo preço padronizado, que é de R$ 249,99. E MAIS:Vice-presidente do Flamengo provoca após renovação de Jesus: 'Para desespero dos antis!''Mister Ficou': Flamengo oficializa renovação de Jorge Jesus por um anoJorge Jesus revela 'fator número 1' ao optar pela permanência no FlamengoElenco do Flamengo se livrou de água contaminada antes da final da Libertadores, revela ex-nutricionistaLandim revela que Jesus 'abriu mão de parte do aumento' e que não não há cláusula para propostas da Europa E MAIS:

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