Supercopa do Brasil: CBF confirma data de Atlético-MG x Flamengo

A Supercopa do Brasil será mesmo realizada no Brasil e no dia 20 de fevereiro. A CBF, que estudou a possibilidade de realizar a partida após a oferta de uma empresa, já definiu que manterá a data pré-estabelecida no calendário. Resta, agora, a definição do palco. O Estádio Mané Garrincha, que recebeu as edições de 2019 e 2020, é o favorito para sediar o duelo entre Atlético-MG e Flamengo.As informações foram confirmadas pelo presidente Ednaldo Rodrigues, da CBF, ao site "UOL". A questão do calendário apertado pela Copa do Mundo no fim de de 2022, no Catar - a oferta era para realizar a Supercopa em junho, no Estados Unidos - foi determinante para a entidade decidir pela manutenção da data.
Desde que a CBF reintroduziu a Supercopa do Brasil no calendário do futebol nacional, , há dois anos, o Flamengo venceu as duas edições realizadas. Em 2020, venceu o Athletico por 3 a 0. Em 2021, superou o Palmeiras nos pênaltis após o empate em 2 a 2. Nas duas vezes, o Rubro-Negro chegou como campeão brasileiro e as finais foram no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.