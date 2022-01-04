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futebol

Supercopa do Brasil: CBF confirma data de Atlético-MG x Flamengo

Entidade estudou a possibilidade de realizar a partida nos Estados Unidos, mas o confronto entre o Galo, campeão brasileiro e da Copa do Brasil, e Fla, vice-nacional, será no Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2022 às 10:04

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 10:04

A Supercopa do Brasil será mesmo realizada no Brasil e no dia 20 de fevereiro. A CBF, que estudou a possibilidade de realizar a partida após a oferta de uma empresa, já definiu que manterá a data pré-estabelecida no calendário. Resta, agora, a definição do palco. O Estádio Mané Garrincha, que recebeu as edições de 2019 e 2020, é o favorito para sediar o duelo entre Atlético-MG e Flamengo.As informações foram confirmadas pelo presidente Ednaldo Rodrigues, da CBF, ao site "UOL". A questão do calendário apertado pela Copa do Mundo no fim de de 2022, no Catar - a oferta era para realizar a Supercopa em junho, no Estados Unidos - foi determinante para a entidade decidir pela manutenção da data.
Desde que a CBF reintroduziu a Supercopa do Brasil no calendário do futebol nacional, , há dois anos, o Flamengo venceu as duas edições realizadas. Em 2020, venceu o Athletico por 3 a 0. Em 2021, superou o Palmeiras nos pênaltis após o empate em 2 a 2. Nas duas vezes, o Rubro-Negro chegou como campeão brasileiro e as finais foram no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.
Crédito: Atlético-MGeFlamengoseenfrentarãopelaSupercopadoBrasil(Foto:Divulgação/FlickrFlamengo

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