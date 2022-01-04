Supercopa do Brasil: CBF confirma data de Atlético-MG x Flamengo

A Supercopa do Brasil será mesmo realizada no Brasil e no dia 20 de fevereiro. A CBF, que estudou a possibilidade de realizar a partida após a oferta de uma empresa, já definiu que manterá a data pré-estabelecida no calendário. Resta, agora, a definição do palco. O Estádio Mané Garrincha, que recebeu as edições de 2019 e 2020, é o favorito para sediar o duelo entre Atlético-MG e Flamengo.As informações foram confirmadas pelo presidente Ednaldo Rodrigues, da CBF, ao site "UOL". A questão do calendário apertado pela Copa do Mundo no fim de de 2022, no Catar - a oferta era para realizar a Supercopa em junho, no Estados Unidos - foi determinante para a entidade decidir pela manutenção da data.