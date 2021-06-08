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Superação e mais um jogo sem sofrer gol: confira os bastidores da vitória do Fluminense sobre o Cuiabá

Diante do desgaste de uma maratona de jogos e da partida às 11h, Roger Machado exaltou o triunfo e valorizou o adversário. Grupo volta a campo na quarta pela Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2021 às 14:13

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 14:13

Crédito: Roger Machado valorizou o resultado diante das adversidades e exaltou o time do Fluminense (Reprodução/FluTV
O Fluminense conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Cuiabá por 1 a 0, em São Januário. Diante de uma maratona de jogos, destacada por Roger Machado, o Tricolor se superou e conseguiu os três pontos no duelo que aconteceu às 11h. Nos bastidores, divulgado pelo canal no Youtube do clube, o comandante relembrou que este é o terceiro jogo que o time não toma gol e parabenizou pelo triunfo.
> Confira a classificação do Campeonato Brasileiro Antes do início da partida, o vídeo mostrou a preparação da equipe e momentos de descontração entre Fred, Nenê e Gabriel Teixeira, evidenciando a sintonia entre os mais experientes e os jovens vindos de Xerém. Na preleção, o atacante Fred deu força ao grupo e explicou de que maneira a equipe deveria entrar para vencer o jogo.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
- A gente não pode no Campeonato Brasileiro se dar ao luxo de escolher adversário. São 38 finais, agora sobrou 37 para gente. A gente colocou o sarrafo lá em cima, e agora é iremos dar a vida lá dentro. O resultado é consequência do nosso trabalho. Nós vamos brigar por bola, vamos criar, ter personalidade, paciência e alegria - disse o atacante que marcou 11 gols em 15 jogos neste temporada.
Após construir o resultado e somar os três pontos importantes para a campanha no Campeonato Brasileiro , o zagueiro Luccas Claro falou um pouco sobre o terceiro jogo sem sofrer gols e exaltou o sistema defensivo da equipe. Vale destacar que somada a arrancada da edição passada, o clube segue com a maior invencibilidade da competição: 11 jogos sem perder.
> Dois anos de Mário Bittencourt no Fluminense: relembre fatos marcantes da atual gestão
- Mais um jogo sem levar gol, o que é muito importante. Tanto para nós da defesa, quanto para o time. Agora teremos a copa do Brasil e mudar a chave e focar para conquistar a classificação
Por fim, Roger Machado relembrou a superação da equipe diante das adversidades. O Fluminense segue diante de uma maratona de jogos e atuou às 11h, horário em que o técnico criticou na coletiva ao dizer que o futebol brasileiro não é disputado em Londres.
- Então, a circunstância do horário, o desgaste do jogo anterior. Parabéns! Vamos valorizar, mais um jogo sem sofrer gol. Vai ter o dia que o centroavante vai decidir, terá o dia que será o zagueiro que vai tirar uma bola em cima da linha. E vai ter o dia que o goleiro vai decidir e está tudo certo. Vamos valorizar também o adversário, que foi uma parada dura - exaltou o treinador tricolor.

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