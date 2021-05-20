Sul-Americana, Libertadores... saiba onde assistir aos jogos da quinta-feira

A quinta-feira (20) do futebol será agitada pelas competições ao longo do mundo. Já eliminado, o Corinthians enfrenta o Sport Huancayo, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 5ª rodada da Copa Sul-Americana.
Já pela Libertadores, o Internacional encara o Olimpia, em Assunção, no Paraguai, às 21h (horário de Brasília), em jogo válido pela 5ª rodada do torneio.
Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
19h - Argentinos Jrs x Atlético Nacional Copa LibertadoresOnde assistir: Facebook Watch
19h15 - 12 de Outubro x San Lorenzo Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
19h15 - Newell's Old Boys x Palestino Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
19h15 - Ceará x Bolivar Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
21h - Olimpia x Internacional Copa LibertadoresOnde assistir: Fox Sports e Facebook Watch
21h - Boca Juniors x Barcelona-EQU Copa Libertadores Onde assistir: Conmebol TV
21h30 - Corinthians x Sport Huancayo Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
21h30 - Aragua x Grêmio Copa Sul-AmericanaOnde assistir: Conmebol TV
21h30 - Lanús x La Equidad Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
21h30 - Guabirá x Montevideo City Torque Copa Sul-AmericanaOnde assistir: Conmebol TV