Sucesso de venda, coleção Charlie Brown Jr. terá no novo lote

O Santos lançou em parceria com a Umbro uma coleção especial de vestuário com a banda de rock Charlie Brown Jr, do cantor Chorão e, como era de se esperar, foi um sucesso absoluto. Em várias lojas oficiais de vendas, os produtos se esgotaram em poucas horas.Ciente disso, a Umbro pretende lançar, nos próximos dias, um novo lote dessa coleção histórica. Nas redes sociais, a produtora de materiais esportivos do Peixe confirmou que, em breve, os torcedores que ficaram sem a coleção vão poder comprar.Em entrevista recente ao LANCE! / DIÁRIO DO PEIXE, Renato Carrer, gerente de marketing da Umbro Brasil, contou como nasceu a ideia de homenagear a banda nesta parceria. Ele destacou que o lançamento já virou um marco na empresa de material esportivo."A Collab Umbro x Santos X Charlie Brown Jr parece que já existia no imaginário de todo mundo, porque quando falamos da Umbro, do Santos, da banda, do futebol, da cidade e de cultura da rua, são coisas que já estão misturadas e juntas no imaginário de todo mundo há muito tempo. Então, foi algo muito fácil de nascer, porque sempre existiu essa relação entre essas três partes, como é algo que era natural o nascimento, eu acredito que esse ano, quando comemoramos os 30 anos do surgimento do Charlie Brown, era o último argumento que nós precisávamos para lançar essa collab", disse.