Substituído contra o Vasco, Bruno Henrique tem a situação física atualizada pelo Flamengo

Pela partida de ida das semifinais do Carioca, o Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0, nesta quarta, com gol de Gabigol. Conhecido por ser o "Rei dos Clássicos", Bruno Henrique passou em branco novamente, porém teve a sequência interrompida ao ser substituído por conta de dores no ombro esquerdo.

Bruno Henrique saiu de ação no intervalo - deu lugar a Lázaro. E, após o jogo, o Flamengo atualizou a situação física do camisa 27, que não teve fratura no local constatada:

- O atleta Bruno Henrique realizou exame, que não constatou fratura, apenas uma luxação. Será reavaliado amanhã (17), no CT - informou o Fla, que passa a ter o atacante como dúvida para o próximo jogo.

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A DEFINIÇÃO DO FINALISTA

O jogo da volta será realizado às 16h deste domingo, novamente no Maracanã, sendo que o Flamengo conta com a vantagem do placar igual no agregado - por ter feito uma campanha superior ao Vasco, que perdeu todos os clássicos em 2022, na Taça Guanabara.