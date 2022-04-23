futebol

Sub-20: Vasco atropela o Resende e segue líder da Taça Guanabara

Com dois gols de Caio Dantas, Cruz-Maltino vence por 5 a 1 e se iguala ao Flamengo na ponta da tabela. Líderes se enfrentam na próxima rodada da competição...

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 14:44

LanceNet

O time sub-20 do Vasco goleou o Resende, por 5 a 1, no Estádio Nivaldo Pereira, e se igualou ao Flamengo na liderança da Taça Guanabara, com 11 pontos. Os gols do Cruz-Maltino foram marcados por Eguinaldo, Julião, Erick Marcus e Caio Dantas, duas vezes.
Escalado pelo técnico Igor Guerra, o Vasco foi a campo com Cadu, Paulinho (Cachoeira), Pimentel, Victão (Kaylan) e Julião; Rodrigo, Barros (Caio Dantas) e Marlon Gomes; Erick Marcus (Ray), Léo Guerra (Ykaro) e Eguinaldo (Juan). Cachoeira, Kaylan, Ray, Juan e Caio Dantas, grande destaque da partida com dois gols, entraram no decorrer do jogo.
Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o Flamengo, no clássico que vai valer a ponta da tabela. O confronto acontece no próximo sábado, às 10h, na Gávea. As equipes possuem a mesma campanha na Taça Guanabara. Além dos 11 pontos, os times estão invictos com três vitórias e dois empates, com 14 gols marcados e seis sofridos.
Crédito:  (Foto:MatheusLima/Vasco

