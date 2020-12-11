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futebol

Sub-20: Palmeiras bate São Bernardo e vai à semifinal do Paulista

Nos pênaltis, Verdão despacha os donos da casa após jogo brigado e com polêmicas
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LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2020 às 18:32

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 18:32

Crédito: Gabriel Goto/São Bernardo FC
Na tarde desta sexta-feira (11), a equipe Sub-20 do Palmeiras bateu o São Bernardo FC nas penalidades, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. A partida realizada no Estádio Rubro Negro, em Itatiba, credenciou a equipe para a fase das semifinais do torneio estadual, campeonato na qual o Verdão busca o tetracampeonato de maneira consecutiva. O próximo adversário será o Osasco Audax.
Atuando durante todo o campeonato estadual com uma equipe alternativa, o Palmeiras usa o torneio para desenvolver alguns atletas de outras categorias e dar mais minutagem àqueles não utilizados nos torneios nacionais Sub-20. Porém, pela necessidade da vitória e o risco da partida, nomes que não estavam atuando pela competição, como Fabrício, Robinho e Vanderlan foram relacionados.
>> CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO BRASILEIRÃO 2020
Sob o gramado em péssimas condições no interior paulista, a equipe dirigida por Gilmey Aymbere não conseguiu por em prática o seu futebol ideal e finalizou o primeiro tempo com placar desfavorável. Sem levar perigo a meta adversária, foi sufocado pelos donos da casa e aos 37 minutos sofreu o gol depois de belo cabeceio de Jailton.
No fim da primeira etapa, um lance curioso chamou a atenção. No último lance Bruno Menezes foi derrubado perto da área enquanto chegava livre para finalizar. Com a marcação da falta, porém sem a expulsão do atleta adversário, os jogadores do Palmeiras se recusaram a realizar a cobrança, mesmo com o placar em desvantagem. O arbitro, portanto, encerrou a etapa inicial. Com fogo na disputa, o Palmeiras melhorou na segunda etapa, criou chances e empatou no belo chute do lateral direito Thiago. Pressionando os mandantes, a equipe palestrina não conseguiu o mesmo perigo após o gol e abusou de bolas áreas até o final da partida.
Nos pênaltis, Pedro Bicalho, Gabriel Goes, Robert Dias, Miguel e Daniel Silva converteram para o Verdão e viram Thailor desperdiçar a última cobrança do Berno.
Sem data marcada para voltar a campo pelo Campeonato Paulista, o Sub-20 do Palmeiras disputa três competições de forma simultânea na temporada 2020. Além do estadual, a equipe também concorre aos títulos do Brasileiro e da Copa do Brasil, campeonato em que o Alviverde é o atual campeão e está na semifinal. O próximo confronto da categoria acontecerá domingo (13) diante do América Mineiro, em Belo Horizonte, em duelo válido pelo Brasileirão.

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