Sub-20: Fluminense contrata goleiro Thiago, do Tubarão

Crédito: Divulgação/Twitter Turabão

Após perder Marcelo Pitaluga, que treinava com o profissional, mas atuaria em partidas do sub-20, o Fluminense contratou o goleiro Thiago, de 19 anos, para as categorias de base. O jogador pertencia ao Tubarão, time da primeira divisão de Santa Catarina. Foi o clube, inclusive, que revelou o acerto através das redes sociais.

Thiago assinará com o Flu por três anos. O Tubarão manteve um percentual dos direitos econômicos do jogador na negociação. O goleiro treinará junto com o sub-20 e disputa posição com Pedro Rangel.