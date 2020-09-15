Sub-20: Fluminense contrata goleiro Thiago, do Tubarão

Após perder Marcelo Pitaluga, que treinava com o profissional, mas atuaria em partidas do sub-20, o Fluminense contratou o goleiro Thiago, de 19 anos, para as categorias de base. O jogador pertencia ao Tubarão, time da primeira divisão de Santa Catarina. Foi o clube, inclusive, que revelou o acerto através das redes sociais.
Thiago assinará com o Flu por três anos. O Tubarão manteve um percentual dos direitos econômicos do jogador na negociação. O goleiro treinará junto com o sub-20 e disputa posição com Pedro Rangel.
Natural de Gravataí, no Rio Grande do Sul, Thiago Vianna foi promovido de vez aos profissionais em dezembro 2019 visando a disputa do primeiro Campeonato Catarinense nesta temporada. Na época, ele já vinha treinando com frequência junto ao grupo profissional e chegou a ficar no banco em jogos do Estadual. Em 2020, foi titular em duas partidas. O goleiro já passou pela base do Internacional e do Cruzeiro-RS.