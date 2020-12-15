Sub-20: Eric Pimentel comemora oportunidades no Vasco e faz balanço positivo da carreira em 2020

Crédito: Everton Souza

A temporada 2020 ainda não acabou, mas, o zagueiro Eric Pimentel já tem motivos de sobra para comemorar. Titular e capitão da equipe Sub-17 do Vasco, o jovem defendeu o time em 11 partidas neste ano conturbado, que teve seu calendário mais intenso devido à pandemia da Covid-19.

Com o fim da participação do elenco Sub-17 nas competições, o zagueiro segue em atividade, e já recebeu três oportunidades no grupo Sub-20. Inclusive, sendo titular na vitória da última segunda-feira, por 3 a 0 diante do Corinthians, em pleno Parque São Jorge, pelo Campeonato Brasileiro da categoria.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro​- Está sendo uma temporada de muito aprendizado. Participei do Campeonato Brasileiro Sub-17 que tem um altíssimo nível, e também estou tendo oportunidades no Sub-20. Estou muito feliz pelas minhas atuações. Esse ano eu amadureci profissionalmente, e alcancei um equilíbrio maior sobre minhas emoções. Tenho em mente, que, eu como jogador em formação preciso buscar a todo momento a evolução mental, física e tática para sempre jogar em alto nível. A diferença do Sub-17 para o Sub-20 é muito grande, o jogo é mais rápido e exige uma força física maior. Mas eu consegui me adaptar muito rápido e estou conseguindo ter atuações seguras - disse Eric Pimentel.

Com atuações pelo Sub-20 no Campeonato Carioca, torneio que o time de São Januário acabou se sagrando campeão no último domingo, e no Campeonato Brasileiro, o jovem zagueiro vive a expectativa pela primeira convocação para defender a equipe na Copa do Brasil da categoria. Competição que o Vasco está a um jogo da final e na próxima quinta-feira, recebe o Atlético-MG, em São Januário.

- É um grupo muito forte. Conseguimos conquistar o Campeonato Carioca, e isso levantou a nossa moral. O grupo tem jogadores capacitados e tenho certeza que, quem for relacionado vai entrar em campo totalmente focado para conseguir a classificação para a final- encerrou o zagueiro.