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Sub-20: Eric Pimentel comemora oportunidades no Vasco e faz balanço positivo da carreira em 2020

Zagueiro foi capitão do sub-17, e defendeu o time em 11 partidas neste ano conturbado. Porém, ele já recebeu três oportunidades no sub-20 e foi titular diante do Corinthians...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2020 às 14:42

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 14:42

Crédito: Everton Souza
A temporada 2020 ainda não acabou, mas, o zagueiro Eric Pimentel já tem motivos de sobra para comemorar. Titular e capitão da equipe Sub-17 do Vasco, o jovem defendeu o time em 11 partidas neste ano conturbado, que teve seu calendário mais intenso devido à pandemia da Covid-19.
Com o fim da participação do elenco Sub-17 nas competições, o zagueiro segue em atividade, e já recebeu três oportunidades no grupo Sub-20. Inclusive, sendo titular na vitória da última segunda-feira, por 3 a 0 diante do Corinthians, em pleno Parque São Jorge, pelo Campeonato Brasileiro da categoria.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro​- Está sendo uma temporada de muito aprendizado. Participei do Campeonato Brasileiro Sub-17 que tem um altíssimo nível, e também estou tendo oportunidades no Sub-20. Estou muito feliz pelas minhas atuações. Esse ano eu amadureci profissionalmente, e alcancei um equilíbrio maior sobre minhas emoções. Tenho em mente, que, eu como jogador em formação preciso buscar a todo momento a evolução mental, física e tática para sempre jogar em alto nível. A diferença do Sub-17 para o Sub-20 é muito grande, o jogo é mais rápido e exige uma força física maior. Mas eu consegui me adaptar muito rápido e estou conseguindo ter atuações seguras - disse Eric Pimentel.
Com atuações pelo Sub-20 no Campeonato Carioca, torneio que o time de São Januário acabou se sagrando campeão no último domingo, e no Campeonato Brasileiro, o jovem zagueiro vive a expectativa pela primeira convocação para defender a equipe na Copa do Brasil da categoria. Competição que o Vasco está a um jogo da final e na próxima quinta-feira, recebe o Atlético-MG, em São Januário.
- É um grupo muito forte. Conseguimos conquistar o Campeonato Carioca, e isso levantou a nossa moral. O grupo tem jogadores capacitados e tenho certeza que, quem for relacionado vai entrar em campo totalmente focado para conseguir a classificação para a final- encerrou o zagueiro.
Na primeira partida da semifinal o Gigante da Colina visitou o Atlético-MG e empatou em 1 a 1, no estádio das Alterosas em Minas Gerais. A partida da volta acontece nesta quinta-feira, às 15h, em São Januário.​

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