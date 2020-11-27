Sub-17: São Paulo bate o Fluminense por 2 a 1 no Morumbi pelo Brasileiro

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo venceu o Fluminense por 2 a 1, no Morumbi, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-17. Com isso, o Tricolor paulista leva uma pequena vantagem para o jogo da volta, marcado para domingo (06), às 15h, nas Laranjeiras. Para seguir no torneio, o São Paulo tem a vantagem do empate - vitória do rival por um gol de diferença leva a partida para os pênaltis.

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O jogo começou com o Fluminense romando a iniciativa mesmo jogando fora de casa. Kayky e Matheus Martins levaram perigo ao do São Paulo, que encontrava dificuldades para atacar.Porém, quem saiu na frente foi o Tricolor dono da casa. Aos 14 minutos, Joilson colocou a mão na bola dentro da área. Pênalti que Talles converteu para abrir o placar para o São Paulo. Logo depois, Caio chutou para uma boa defesa de Cayo Fellipe, goleiro do Fluminense.

Quando o primeiro tempo parecia que ia terminar em vantagem simples para o São Paulo, Caio aproveitou vacilo da zaga carioca e fez o segundo do Tricolor, aos 47 minutos. Na volta do intervalo, o jogo teve diversas oportunidades para ambas as equipes. Primeiro, Kaiky perdeu boa chance para o Fluminense aos dois minutos. No minuto seguinte, João Adriano perdeu grande chance para o São Paulo, cara a cara com o goleiro, que defendeu

Aos 29 minutos, Metinho perdeu a cabeça e chutou Rodriguinho após sofrer falta no meio-campo. Cartão vermelho para o jogador do Fluminense, que passou a ficar com um homem a menos na partida. Com isso, o São Paulo cresceu e quase marcou um golaço após Palmberg bater de calcanhar. Porém, Cayo Fellipe salvou o Flu.