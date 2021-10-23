Sub-15 e sub-17 do Corinthians vencem o Salto e avançam de fase no Campeonato Paulista

As categorias de base do Corinthians entraram em campo neste sábado em partidas válidas pela 10ª rodada do Campeonato Paulista sub-15 e sub-17. Diante do Salto FC, na Fazendinha, os mais jovens venceram por 2 a 0, com dois gols de Kevin, e os mais velhos golearam por 4 a 0, com gols marcados por Breno Bidon, Guilherme Biro, Kayke e João Marcelo.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja até quando vai o contrato de cada jogador do Corinthians
Com as vitórias, o Timão encerrou a primeira fase do Paulistão sub-15 e sub-17 na liderança do Grupo 4 e de maneira invicta em ambas as categorias. No sub-15, o Timão fechou com 24 ponto, sendo sete vitórias e três empates. Já no sub-17, foram dez vitórias, ou seja, 100% de aproveitamento na fase inicial.
Escalação do sub-15: Matheus, André, David, Miguel, Gui, Hansen, Kauã, Luiz, Molina e Cauã. Suplentes: Luís, João, Ricardo, Teixeirão, Tiaguinho, Gustavo e Giovanni. Técnico: Carlos Pimenta.
Escalação do sub-17: André Dizotti, Léo Agostinho, Vinicius Cressi, Thomas Agustin, Gabriel Moscardo, Vitor Meer, Breno Bidon, Pedrinho, Kayke, Biro e Wesley. Suplentes: Matheus Roger, Caipira, Gustavo Henrique, Caio, Adryan, Murilo, João Marcelo. Técnico: Caco Espinoza.
Próximo jogo
O Timãozinho agora aguarda a definição do adversário e dos detalhes da próxima fase do Paulistão tanto para a categoria sub-15, quanto para o sub-17.