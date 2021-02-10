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Suárez supera Eto'o no ranking dos maiores artilheiros da história do Campeonato Espanhol

Uruguaio é o atual goleador do campeonato...
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Publicado em 

10 fev 2021 às 08:25

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 08:25

Crédito: Suárez tem 16 gols em 21 jogos pelo Atlético de Madrid (AFP
Luis Suárez mudou de camisa, mas não perdeu o caminho do gol. Aos 34 anos de idade, o atacante lidera a artilharia do Campeonato Espanhol com a impressionante marca de 16 gols em 17 jogos. Atuando no país desde a temporada 2014/2015, quando chegou ao Barcelona, Luizito só recebeu o Troféu Pichichi, dado ao goleador da competição nacional, em 2015/2016. Agora, em seu primeiro ano no Atlético de Madrid, pode ganhar novamente.
Nesta segunda-feira, Suárez marcou os dois gols do Atleti, líder do campeonato, no empate em 2 a 2 com o Celta de Vigo, e se tornou o 16º maior artilheiro da história da La Liga. O camisa 9 chegou a 163 tentos em 208 partidas, deixando para trás outro centroavante que brilhou no Barça: Eto'o. O camaronês, que passou também por Leganés, Real Madrid e Mallorca, estufou as redes 161 vezes em 280 atuações no Espanhol.
O maior goleador, no entanto, continua sendo Lionel Messi. O craque do Barcelona, que já deixou a sua marca 13 vezes nessa edição, acumula 457 gols em 504 jogos disputados em La Liga. Todos eles anotados atuando com a camisa do Barça. Cristiano Ronaldo, ídolo do Real Madrid e hoje defendendo a Juventus, da Itália, é o segundo com 311 tentos em 292 partidas.

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