Suárez supera Eto'o no ranking dos maiores artilheiros da história do Campeonato Espanhol

Crédito: Suárez tem 16 gols em 21 jogos pelo Atlético de Madrid (AFP

Luis Suárez mudou de camisa, mas não perdeu o caminho do gol. Aos 34 anos de idade, o atacante lidera a artilharia do Campeonato Espanhol com a impressionante marca de 16 gols em 17 jogos. Atuando no país desde a temporada 2014/2015, quando chegou ao Barcelona, Luizito só recebeu o Troféu Pichichi, dado ao goleador da competição nacional, em 2015/2016. Agora, em seu primeiro ano no Atlético de Madrid, pode ganhar novamente.

Nesta segunda-feira, Suárez marcou os dois gols do Atleti, líder do campeonato, no empate em 2 a 2 com o Celta de Vigo, e se tornou o 16º maior artilheiro da história da La Liga. O camisa 9 chegou a 163 tentos em 208 partidas, deixando para trás outro centroavante que brilhou no Barça: Eto'o. O camaronês, que passou também por Leganés, Real Madrid e Mallorca, estufou as redes 161 vezes em 280 atuações no Espanhol.