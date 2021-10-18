STJD pede explicações ao Sport e CBF por conta do zagueiro Pedro Henrique

A polêmica inscrição do zagueiro Pedro Henrique do Sport tem dado o que falar nos bastidores do Campeonato Brasileiro.
Incomodados com a possível irregularidade, nove clubes acionaram o STJD e cobram uma punição ao Leão, já que na visão deles, o defensor está irregular.
Na noite desta segunda-feira, o STJD deu sequência a denuncia dos clubes e pede explicações ao Sport e CBF. Agora, as partes tem mais três dias para explicar a situação.
Vale citar que, caso o Leão seja punido por conta da inscrição irregular, o clube pode perder até 17 pontos na classificação do Campeonato Brasileiro.
Entenda o caso
Antes de chegar ao Sport, Pedro Henrique disputou cinco jogos com a camisa do Internacional. Em outras duas oportunidades, Pedro Henrique recebeu cartão amarelo mesmo do banco de reservas, o que configurou mais dois jogos pelo time gaúcho e o impossibilitaria de mudar de clube.