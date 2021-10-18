STJD pede explicações ao Sport e CBF por conta do zagueiro Pedro Henrique

Crédito: Pedro Henrique já atuou em quatro partidas pelo Sport (Anderson Stevens/Sport

A polêmica inscrição do zagueiro Pedro Henrique do Sport tem dado o que falar nos bastidores do Campeonato Brasileiro.

Incomodados com a possível irregularidade, nove clubes acionaram o STJD e cobram uma punição ao Leão, já que na visão deles, o defensor está irregular.

Na noite desta segunda-feira, o STJD deu sequência a denuncia dos clubes e pede explicações ao Sport e CBF. Agora, as partes tem mais três dias para explicar a situação.

Vale citar que, caso o Leão seja punido por conta da inscrição irregular, o clube pode perder até 17 pontos na classificação do Campeonato Brasileiro.

Entenda o caso