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futebol

STJD marca julgamento de Jô para segunda; gancho pode ser de 12 jogos

Centroavante do Corinthians responderá sobre suposta agressão em Diego Costa, do São Paulo, durante o clássico pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro de 2020....

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 19:42

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2020 às 19:42
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Nesta quarta-feira, o STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportiva) divulgou a data do julgamento de Jô por conta de suposta agressão em Diego Costa, jovem zagueiro do São Paulo, em clássico que ocorreu no fim do último mês. O atacante do Corinthians será julgado na próxima segunda-feira "por dar um soco nas costas" do adversário pela comissão disciplinar do órgão.Jô foi enquadrado no artigo 254-A do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) por praticar agressão física, o que pode gerar uma suspensão de quatro e 12 jogos. A sessão, que será virtual e transmitida ao vivo no site do STJD do Futebol, está agendada para às 14h, da próxima segunda (14/9).
A suposta agressão do centroavante corintiano aconteceu no dia 30 de agosto, no clássico diante do Tricolor, pela sexta rodada do Brasileirão. Aos 23 minutos do segundo tempo, o camisa 77 do Timão se estranhou com o defensor são-paulino e, para a procuradoria do STJD, teve a intenção de agredir o adversário.
Como se trata de uma infração que grave que passou despercebido pela análise da arbitragem em campo, os órgãos disciplinares podem punir, por meio de imagens, as infrações que possam ter ocorrido durante as partidas.
Pelo fato de ainda ter sido somente denunciado pelo STJD, Jô estará em campo nesta quinta-feira, quando o Corinthians enfrenta o Palmeiras, em Dérbi na Neo Química Arena, às 19h15, pela nona rodada do Brasileirão-2020.

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