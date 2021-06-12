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STJD indefere liminar do Flamengo por paralisação do Brasileiro durante Copa América

Em despacho na noite desta sexta-feira, presidente Otávio Noronha manda pauta com urgência para julgamento no Pleno, no dia 17 de junho
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LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2021 às 21:26

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 21:26

Crédito: Lucas Figueiredo / CBF
A principio, o Flamengo não teve sucesso no pedido de paralisação do Campeonato Brasileiro durante a Copa América. Após entrar com Medida Inominada para interromper a competição, o clube teve a liminar indeferida pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, Otávio Noronha, nesta noite de sexta-feira.Em despacho, Noronha afirmou que os argumentos do clube carioca são relevantes, mas que a paralisação é uma medida gravosa e que pode gerar prejuízos ao campeonato. Mesmo assim, o caso será julgado e definido em conjunto com os auditores do Pleno, última instância nacional, em sessão agendada para a próxima quinta, dia 17, a partir das 10h.

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