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STJD converte suspensão em multa, e Rodinei está liberado para reestrear pelo Flamengo contra o Coritiba

Lateral deve ser titular do Flamengo contra o Coritiba, no Couto Pereira, pela Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2021 às 10:46

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 10:46

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Diante de diversos desfalques por Covid-19 e as dúvidas em relação aos atletas que retornam das seleções, o Flamengo ganhou um reforço para a partida de quinta-feira, no Couto Pereira, contra o Coritiba pela Copa do Brasil. O STJD converteu o jogo de suspensão em multa e Rodinei está liberado para reestrear pelo clube. A tendência é que o lateral-direito seja o titular na ausência de Isla.+ Acompanhe o Flamengo na Copa do Brasil no aplicativo de resultados do L!Punido com uma partida de suspensão por invadir o campo de jogo na última rodada do Brasileirão 2020, quando defendia o Internacional, Rodinei acolheu a Transação oferecida pela Procuradoria e pagará multa de R$ 30 mil, sendo R$ 20 mil destinado a três instituições de caridade indicadas pelo STJD do Futebol.
As instituições que serão beneficiadas: : Integridade – Lar dos Velhinhos Maria Madalena (R$5 mil), Vila São José Bento Cottolengo (R$5 mil) e Fraternidade Anawin De São Francisco De Assis (R$10 mil). O restante deverá ser pago à CBF.

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