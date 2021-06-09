STJD converte suspensão em multa, e Rodinei está liberado para reestrear pelo Flamengo contra o Coritiba

Diante de diversos desfalques por Covid-19 e as dúvidas em relação aos atletas que retornam das seleções, o Flamengo ganhou um reforço para a partida de quinta-feira, no Couto Pereira, contra o Coritiba pela Copa do Brasil. O STJD converteu o jogo de suspensão em multa e Rodinei está liberado para reestrear pelo clube. A tendência é que o lateral-direito seja o titular na ausência de Isla.+ Acompanhe o Flamengo na Copa do Brasil no aplicativo de resultados do L!Punido com uma partida de suspensão por invadir o campo de jogo na última rodada do Brasileirão 2020, quando defendia o Internacional, Rodinei acolheu a Transação oferecida pela Procuradoria e pagará multa de R$ 30 mil, sendo R$ 20 mil destinado a três instituições de caridade indicadas pelo STJD do Futebol.