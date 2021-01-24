Sr. Gre-Nal! Edenílson volta a marcar gol decisivo no clássico

Fim de tabu para o Internacional. Na tarde deste domingo, o Colorado encarou o Grêmio e venceu de virada por 2 a 1. Com o resultado, a equipe vermelha abriu quatro pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro.
Fator Edenílson
Capitão do Colorado nesta tarde, o camisa 8 deu a vitória ao seu time no último lance do jogo ao bater o pênalti e vencer o goleiro Vanderlei.
Vale lembrar, que em outubro de 2018, na então última vitória do Colorado em cima do seu maior rival, Edenílson anotou o único gol do confronto.
Com o placar positivo no Beira-Rio, o Internacional está com 62 pontos, quatro a mais que o São Paulo, atualmente na vice-liderança.