futebol

Sr. Gre-Nal! Edenílson volta a marcar gol decisivo no clássico

Além do triunfo deste domingo, ele também balançou a rede na então última vitória do Inter contra o Grêmio...
LanceNet

24 jan 2021 às 18:38

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 18:38

Crédito: Ricardo Duarte / Internacional
Fim de tabu para o Internacional. Na tarde deste domingo, o Colorado encarou o Grêmio e venceu de virada por 2 a 1. Com o resultado, a equipe vermelha abriu quatro pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro.
+ CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Fator Edenílson
Capitão do Colorado nesta tarde, o camisa 8 deu a vitória ao seu time no último lance do jogo ao bater o pênalti e vencer o goleiro Vanderlei.
Vale lembrar, que em outubro de 2018, na então última vitória do Colorado em cima do seu maior rival, Edenílson anotou o único gol do confronto.
Classificação
Com o placar positivo no Beira-Rio, o Internacional está com 62 pontos, quatro a mais que o São Paulo, atualmente na vice-liderança.

Tópicos Relacionados

internacional
Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

