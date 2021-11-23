  • Sporting x Borussia Dortmund: onde assistir, horário e escalações do confronto da Champions League
Sporting x Borussia Dortmund: onde assistir, horário e escalações do confronto da Champions League

LanceNet

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 15:27

Nesta quarta-feira, o Sporting recebe o Borussia Dortmund no Estádio José Alvalade, em Lisboa, pela quinta rodada da fase de grupos da Champions League. O confronto é essencial para a briga pela segunda colocação, e terá início às 17h (de Brasília).Veja a tabela da Champions League
O Sporting não conseguiu um bom início na Champions League, e perdeu os seus dois primeiros jogos, mas melhorou nos últimos confrontos, e venceu contra o Besiktas em duas oportunidades. A equipe da casa busca manter a forma nesta quarta.
A situação do Borussia Dortmund é oposta a do Sporting. A equipe alemã começou a Champions League com duas vitórias, mas perdeu os seus últimos dois jogos, e precisa voltar a vencer na competição para seguir com o sonho da classificação para o mata-mata.FICHA TÉCNICASPORTING x BORUSSIA DORTMUND - Champions League
Data e horário: 24/11/2021, às 17h (de Brasília)Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR)Árbitro: Carlos del Cerro Grande (ESP)Assistentes: Juan Carlos Yuste (ESP) e Roberto Alonso Fernández (ESP)Onde assistir: HBO Max
SPORTING (Treinador: Ruben Amorim)Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Feddal; Pedro Porro, João Palhinha, Matheus Nunes e Matheus Reis; Sarabia, Pedro Gonçalves e Paulinho.
Desfalques: Jovane Cabral e Rúben Vinagre (lesionado).
BORUSSIA DORTMUND (Treinador: Marco Rose)Kobel; Meunier, Akanji, Pongracic e Raphael Guerreiro; Witsel, Bellingham, Brandt, Reinier e Reus; Malen.
Desfalques: Dahoud, Haaland, Morey, Giovanni Reyna, Schmelzer, Wolf e Hazard (lesionados); Hummels (suspenso).
Crédito: Sporting e Dortmund enfrentam-se pela Champions (Foto: Ina Fassbender/AFP)

