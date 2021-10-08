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futebol

Sport x Corinthians: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Equipes se enfrentam neste sábado, às 16h30, na Arena Pernambuco, pelo Brasileirão; invicto há dez jogos, Alvinegro tenta retornar ao G4 da tabela contra o atual vice-lanterna...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2021 às 19:28

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 19:28

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Neste sábado, às 16h30, Corinthians e Sport se enfrentam pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Pernambuco, onde o time alvinegro defenderá uma invencibilidade de dez jogos na competição e lutará para retornar ao G4 da tabela, na qual ocupa hoje a quinta colocação. Já a equipe da casa, atual vice-lanterna, precisa vencer para ter alguma chance de encerrar essa jornada da competição fora da zona de rebaixamento.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Confira as fotos da nova terceira camisa roxa do Corinthians
Embalado por uma vitória por 3 a 1 sobre o Bahia, o Timão desta vez não poderá contar com o meia-atacante Willian, que foi vetado pelo departamento médico alvinegro por causa de um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda. Jô, que já substituiu Willian após o intervalo do confronto com a equipe baiana, deverá ser confirmado no lugar do titular,
No Sport, que jogará após conquistar duas vitórias consecutivas no Brasileirão, o meia Thiago Lopes rompeu o tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo contra o Grêmio e não jogará mais neste ano. Para completar, a equipe não poderá contar com o meio-campista Hernanes e o atacante Everaldo, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.
Com as baixas, Paulinho Moccelin e Santiago Tréllez aparecem como favoritos a entrar no time pernambucano como novidades no ataque na escalação titular que será escolhida pelo técnico Gustavo Florentín, que também deve deslocar Gustavo ao meio-campo para desempenhar a função de Hernanes. Veja todas as informações sobre a partida:
SPORT X CORINTHIANS Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)Data/Horário: 9/10/2021, às 16h30Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Junior (DF)VAR: Daniel Nobre Bins (RS)Onde acompanhar: TV Globo, Premiere e em tempo real no LANCE!/Voz do Esporte
SPORTMailson; Ewerthon, Thyere, Sabino e Sander; Marcão, Zé Welison e Gustavo; Tréllez, Paulinho Moccelin (Everton Felipe) e Mikael. Técnico: Gustavo Florentín.
Desfalques: Everaldo e Hernanes (suspensos pelo 3º cartão amarelo) e Thiago Lopes (lesionado)Pendurados: Sabino e Mailson
CORINTHIANSCássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo; Gabriel Pereira, Giuliano, Renato Augusto e Jô; Róger Guedes. Técnico: Sylvinho.
Desfalques: Willian (desconforto na coxa)Pendurados: Fagner, Fábio Santos, Cássio, João Victor, Roni, Cantillo e Marquinhos

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