Sport x Corinthians: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Neste sábado, às 16h30, Corinthians e Sport se enfrentam pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Pernambuco, onde o time alvinegro defenderá uma invencibilidade de dez jogos na competição e lutará para retornar ao G4 da tabela, na qual ocupa hoje a quinta colocação. Já a equipe da casa, atual vice-lanterna, precisa vencer para ter alguma chance de encerrar essa jornada da competição fora da zona de rebaixamento.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Embalado por uma vitória por 3 a 1 sobre o Bahia, o Timão desta vez não poderá contar com o meia-atacante Willian, que foi vetado pelo departamento médico alvinegro por causa de um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda. Jô, que já substituiu Willian após o intervalo do confronto com a equipe baiana, deverá ser confirmado no lugar do titular,

No Sport, que jogará após conquistar duas vitórias consecutivas no Brasileirão, o meia Thiago Lopes rompeu o tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo contra o Grêmio e não jogará mais neste ano. Para completar, a equipe não poderá contar com o meio-campista Hernanes e o atacante Everaldo, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Com as baixas, Paulinho Moccelin e Santiago Tréllez aparecem como favoritos a entrar no time pernambucano como novidades no ataque na escalação titular que será escolhida pelo técnico Gustavo Florentín, que também deve deslocar Gustavo ao meio-campo para desempenhar a função de Hernanes. Veja todas as informações sobre a partida:

SPORT X CORINTHIANS Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)Data/Horário: 9/10/2021, às 16h30Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Junior (DF)VAR: Daniel Nobre Bins (RS)Onde acompanhar: TV Globo, Premiere e em tempo real no LANCE!/Voz do Esporte

SPORTMailson; Ewerthon, Thyere, Sabino e Sander; Marcão, Zé Welison e Gustavo; Tréllez, Paulinho Moccelin (Everton Felipe) e Mikael. Técnico: Gustavo Florentín.

Desfalques: Everaldo e Hernanes (suspensos pelo 3º cartão amarelo) e Thiago Lopes (lesionado)Pendurados: Sabino e Mailson

CORINTHIANSCássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo; Gabriel Pereira, Giuliano, Renato Augusto e Jô; Róger Guedes. Técnico: Sylvinho.