Sport trabalha pela renovação do goleiro Mailson

O goleiro Mailson é um dos pilares do Sport e o seu bom desempenho chama a atenção no mercado de transferências do Brasil.

- VEJA A TABELA DA SÉRIE B

Consciente que o jogador tem sondagens para deixar a Ilha do Retiro, a diretoria do Leão tenta uma renovação de contrato.

De acordo com o vice-presidente do clube, Augusto Carreras, uma reunião entre Sport e empresário foi realizada e agora fica no aguardo da resposta.

‘A gente teve uma conversa na semana passada com o agente dele e estamos aguardando. É um processo lento. Queremos manter o Mailson aqui, o Sport demonstrou todo o interesse’, declarou.