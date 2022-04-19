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futebol

Sport trabalha pela renovação do goleiro Mailson

Arqueiro é um dos principais nomes do time e convive com especulações sobre o futuro...

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 16:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2022 às 16:46
O goleiro Mailson é um dos pilares do Sport e o seu bom desempenho chama a atenção no mercado de transferências do Brasil.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Consciente que o jogador tem sondagens para deixar a Ilha do Retiro, a diretoria do Leão tenta uma renovação de contrato.
De acordo com o vice-presidente do clube, Augusto Carreras, uma reunião entre Sport e empresário foi realizada e agora fica no aguardo da resposta.
‘A gente teve uma conversa na semana passada com o agente dele e estamos aguardando. É um processo lento. Queremos manter o Mailson aqui, o Sport demonstrou todo o interesse’, declarou.
Crédito: ArqueiroéformadonabasedoRubro-Negro(Divulgação/AssessoriadeImprensa

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