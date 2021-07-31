Sport tenta permanecer fora do Z-4 do Brasileirão

Crédito: Rafael Vieira/AGIF

O fim de semana para o Sport é decisivo. Após engatar quatro pontos nos últimos dois jogos, o Leão visita o Bahia e tem o objetivo claro de não voltar ao Z-4.

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Porém, não depende apenas das próprias forças, já que o São Paulo, seu principal concorrente, entra em campo na noite deste sábado.

Com 11 pontos, o Leão está empatado com o Tricolor, mas devido aos critérios de desempate fica na 16ª colocação, uma acima da zona de rebaixamento.

Confira abaixo o que o Sport precisa para não voltar ao Z-4.

. Vencer o Bahia