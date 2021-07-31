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futebol

Sport tenta permanecer fora do Z-4 do Brasileirão

Com 11 pontos conquistados, o Leão depende das próprias forças para continuar fora da temida zona de rebaixamento...

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 19:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jul 2021 às 19:16
Crédito: Rafael Vieira/AGIF
O fim de semana para o Sport é decisivo. Após engatar quatro pontos nos últimos dois jogos, o Leão visita o Bahia e tem o objetivo claro de não voltar ao Z-4.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Porém, não depende apenas das próprias forças, já que o São Paulo, seu principal concorrente, entra em campo na noite deste sábado.
Com 11 pontos, o Leão está empatado com o Tricolor, mas devido aos critérios de desempate fica na 16ª colocação, uma acima da zona de rebaixamento.
Confira abaixo o que o Sport precisa para não voltar ao Z-4.
. Vencer o Bahia
. Se empatar ou perder do Bahia, o Sport torce contra o São Paulo e América-MG.

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