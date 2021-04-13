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Sport tem prazo para anunciar novo técnico; Felipão e Dorival descartados

Presidente Milton Bivar quer anunciar o novo comandante até a próxima sexta-feira...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 19:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 abr 2021 às 19:24
Crédito: Anderson Stevens/Sport
Eliminado da Copa do Brasil e Copa do Nordeste, o Sport terá o campeonato estadual para reestruturar a sua equipe e para isso acontecer precisa de um técnico.
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Após a saída de Jair Ventura, o cargo ficou vago dentro do clube e a diretoria tem pressa para encontrar um novo substituto para assumir o projeto.
De acordo com o presidente Milton Bivar, o Leão já perdeu muito tempo e estipulou até o fim da semana para anunciar o novo nome.
Nas últimas horas, o nome de Felipão chegou a ser cogitado na Ilha do Retiro, mas segundo informações apuradas pela reportagem, o treinador tem duas ofertas do exterior e só vai definir o futuro em 15 dias, quando tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19.
Dorival Junior
Um nome descartado na Ilha do Retiro é Dorival Junior. Desempregado desde o Athletico, Dorival recebeu uma procura do Leão, mas não chegou a se aprofundar no tema. Em contato com a reportagem, o treinador informou que nem o salário chegou a ser negociado.

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