Sport se complica na luta contra o rebaixamento

A rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro deixou o Sport em situação complicada na luta para escapar do rebaixamento.
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No Maracanã, o time pernambucano segurou o Fluminense até os minutos finais, mas David Braz furou a retranca do Leão. O revés deixou o Sport na 17ª colocação, com 30 pontos.
O grande problema ocorreu no domingo. O Bahia, então o primeiro time fora do Z-4, estava com 33 pontos. Porém, no duelo da Arena Fonte Nova, o time de Salvador derrotou o São Paulo por 1 a 0 e disparou na classificação.
Agora, a distância para sair do Z-4, que estava em três pontos, fica em cinco pontos. Já que o Santos, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, está com 35 pontos.