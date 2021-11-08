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futebol

Sport se complica na luta contra o rebaixamento

Com os resultados do fim de semana, o Leão viu a distância para deixar o Z-4 está em cinco pontos...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2021 às 14:12

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 14:12

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense
A rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro deixou o Sport em situação complicada na luta para escapar do rebaixamento.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No Maracanã, o time pernambucano segurou o Fluminense até os minutos finais, mas David Braz furou a retranca do Leão. O revés deixou o Sport na 17ª colocação, com 30 pontos.
O grande problema ocorreu no domingo. O Bahia, então o primeiro time fora do Z-4, estava com 33 pontos. Porém, no duelo da Arena Fonte Nova, o time de Salvador derrotou o São Paulo por 1 a 0 e disparou na classificação.
Agora, a distância para sair do Z-4, que estava em três pontos, fica em cinco pontos. Já que o Santos, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, está com 35 pontos.

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