Sport se complica na luta contra o rebaixamento

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense

A rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro deixou o Sport em situação complicada na luta para escapar do rebaixamento.

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No Maracanã, o time pernambucano segurou o Fluminense até os minutos finais, mas David Braz furou a retranca do Leão. O revés deixou o Sport na 17ª colocação, com 30 pontos.

O grande problema ocorreu no domingo. O Bahia, então o primeiro time fora do Z-4, estava com 33 pontos. Porém, no duelo da Arena Fonte Nova, o time de Salvador derrotou o São Paulo por 1 a 0 e disparou na classificação.