Sport se aproxima da contratação de Umberto Louzer

Crédito: Chape lidera o Campeonato Catarinense (Marcio Cunha | ACF

A quarta-feira inicia com uma grande expectativa dentro do Sport. Após alguns dias de muita procura, o Leão da Ilha do Retiro pode anunciar a chegada do técnico Umberto Louzer.

Atualmente na Chapecoense, o comandante gostou do projeto apresentado pelo Sport e deu o aval para o acerto.

Agora, a expectativa é que o Leão pague a multa rescisória de Louzer junto a Chape, que gira em torno de R$ 400 mil.

Além do comandante, o Sport leva para a sua comissão técnica o preparador físico Marcelo Rohling e os auxiliares Felipe Endres e Gabriel Remédio.

Missão

Em seu novo clube, Umberto Louzer terá a oportunidade de gerir um dos times mais tradicionais do país. Sem a Copa do Brasil e Copa do Nordeste no calendário, ele precisa acertar a equipe no estadual para chegar mais consistente no Campeonato Brasileiro.

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