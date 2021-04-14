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futebol

Sport se aproxima da contratação de Umberto Louzer

Treinador já aceitou a oferta do Leão e aguarda o pagamento da sua multa para deixar a Chapecoense...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 09:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 abr 2021 às 09:35
Crédito: Chape lidera o Campeonato Catarinense (Marcio Cunha | ACF
A quarta-feira inicia com uma grande expectativa dentro do Sport. Após alguns dias de muita procura, o Leão da Ilha do Retiro pode anunciar a chegada do técnico Umberto Louzer.
Atualmente na Chapecoense, o comandante gostou do projeto apresentado pelo Sport e deu o aval para o acerto.
Agora, a expectativa é que o Leão pague a multa rescisória de Louzer junto a Chape, que gira em torno de R$ 400 mil.
Além do comandante, o Sport leva para a sua comissão técnica o preparador físico Marcelo Rohling e os auxiliares Felipe Endres e Gabriel Remédio.
Missão
Em seu novo clube, Umberto Louzer terá a oportunidade de gerir um dos times mais tradicionais do país. Sem a Copa do Brasil e Copa do Nordeste no calendário, ele precisa acertar a equipe no estadual para chegar mais consistente no Campeonato Brasileiro.
Carreira
Antes do sucesso na Chapecoense, Umberto Louzer colecionou passagens pelo Guarani e Coritiba.

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