Sport joga bem, vence e quebra invencibilidade de dez jogos do Corinthians no Brasileirão

Crédito: Anderson Stevens/Sport

Em jogo bem abaixo do que vem mostrando, o Corinthians foi derrotado pelo Sport por 1 a 0, neste sábado, na Arena Pernambuco, pela 25ª rodada do Brasileirão. Com gol de Paulinho Moccelin, no segundo tempo, os pernambucanos quebraram a invencibilidade de dez partidas do Alvinegro. Mandantes deram passo importante na tabela, já paulistas param arrancada.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Timão faz primeiro tempo ruim; Leão é melhor, mas não marca

Logo no início do primeiro tempo, as movimentações indicavam um jogo "lá e cá", quando o Sport começou a trocar bons passes no ataque e Róger Guedes arriscou um chute fraco para o gol. No entanto, foi o time da casa que passou a se destacar mais dali para frente. Aos 12 minutos, em ótima tabela pelo meio, Gustavo entrou na área para finalizar, mas foi travado e finalizou mal.

No lance seguinte, o Corinthians tentou responder com uma trama entre Giuliano e Renato Augusto, que havia roubado a bola e chegou para finalizar, mas o chute foi bem por cima do gol, sem perigo. O Alvinegro parecia melhorar, mas o Leão mostrou superioridade em um bom lance de Mikael e depois em um gol de Sabino, anulado pela posição de impedimento de Thyere.

Sem velocidade nas jogadas, o Timão viu o Sport chegar novamente com Gustavo, que deu uma "caneta" em Fábio Santos e finalizou, mas para fora do gol. Mikael ainda teve mais uma chance não concretizada, assim como Sander, que recebeu lindo passe do bom Gustavo, mas chutou mal, de perna direita, que não era a boa. No lucro, o Corinthians foi para o intervalo com má atuação.

Corinthians continua mal e Sport, desta vez, aproveita e conquista a vitória

Mesmo depois do desempenho ruim na primeira etapa, o Corinthians voltou do intervalo sem alterações, mas mudou um pouco a postura, com mais pressão no campo de defesa do adversário. Ainda assim, foi o Sport que levou mais perigo nos primeiros 15 minutos, porém seguiu com enormes dificuldades para concluir as jogadas. Tréllez entrou no lugar de Everton Felipe.

Sem criar lances de perigo, o Timão continuava vendo o Sport ter mais ações ofensivas. Quando Cantillo pediu para sair, Sylvinho decidiu ousar com as entradas de Gustavo Mosquito e Adson (no lugar de Jô). Dessa forma, Róger Guedes foi fazer a função de "falso 9", e Renato Augusto a de primeiro volante. No entanto, a velocidade das jogadas ainda parecia bem distante do ideal.

Enquanto isso, as substituições no Sport fizeram efeito. Em boa jogada de Marcão, que tabelou com Mikael, o volante tocou para Paulinho Moccelin, que ajeitou o corpo e mandou chute colocado para gol, abrindo o placar aos 35 minutos. Pouco tempo depois, em belo lance individual, Gabriel Pereira quase marcou, mas Maílson defendeu e José Welison afastou o rebote para longe.

Sylvinho ainda tentou colocar Luan e Gustavo Mantuan no jogo, mas novamente as substituições não surtiram efeito. Equipe demorou a "acordar" na partida e quando conseguiu, já era tarde demais para uma reação no placar.

E agora?

Com a derrota, o Corinthians permanece na quinta posição no Brasileirão, com 37 pontos. Já o Sport sai do Z4, na 16ª posição, com 26 pontos. Na próxima rodada, o Timão recebe o Fluminense, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, enquanto o Leão enfrenta o Cuiabá, fora de casa, na quinta.

FICHA TÉCNICASPORT 1 x 0 CORINTHIANSLocal: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)Data-Hora: 9/10/2021 - 16h30Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Junior (DF)VAR: Daniel Nobre Bins (RS)Público/renda: Não disponívesCartões amarelos: Sander, Paulinho Moccelin e Marcão (SPT) (COR)Cartões vermelhos: -Gols: Paulinho Moccelin (35'/2ºT) (1-0)

SPORT: Maílson; Ewerthon, Rafael Thyere (Chico, aos 32'/2ºT), Sabino e Sander; Marcão e José Welison; Everton Felipe (Trellez, aos 13'/2ºT), Gustavo (Leandro Barcia, aos 32'/2ºT) e Luciano Juba (Paulinho Moccelin, aos 18'/2ºT); Mikael. Técnico: Gustavo Florentin.