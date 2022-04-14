Sport fortalece categoria de base com dois reforços

Apesar do foco no Sport ser, evidentemente, a busca pelo retorno à elite do futebol nacional, o clube não deixa de observar oportunidades de negócio para fortalecer, também, a sua categoria de base.>Veja fatos do futebol que só acreditamos porque tem imagens E, pensando nisso, o clube acertou nessa semana a volta do meio-campista Juan Xavier e também de João Victor Catafesta. Com direito, aliás, a Juan ter assinado acordo de três anos com uma milionário multa rescisória de 30 milhões de euros (equivalente a R$ 152,6 milhões).

Apesar de Juan Xavier ter atuado no ano passado pelo Leão da Ilha no Brasileirão Sub-20, o atleta não havia renovado seu acordo, mas agora assegurou sua continuidade em ambiente que o atleta demonstra se sentir muito à vontade:

- É muito bom estar de volta, estar aqui em casa com os meus companheiros, com quem já estive durante muito tempo. Espero ter uma temporada maravilhosa e estar de volta ao topo. Estar com os meus companheiros de Sub-20 novamente vai ser muito bom e espero ajudar em todas as competições, de todas as maneiras que eu puder. Tanto dentro quanto fora de campo.

Já no caso de João Victor, a captação do Sport foi feita após a observação das atuações do também meio-campista pela Chapecoense na categoria Sub-17:

- Quero agradecer ao Sport, aos meus empresários, diretoria e todos que puderam me ajudar a ter esse retorno. Além da torcida pelo carinho que sempre teve comigo. Fica o agradecimento ao Sport, que é o maior do Nordeste.