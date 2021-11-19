Sport e patrocinador realizam campanha voltada a torcedores com deficiência

O jogo entre Sport e Bahia, na última quinta-feira (18), pelo Campeonato Brasileiro, protagonizou um ato de solidariedade na Arena Pernambuco. A equipe pernambucana e o Cartão de TODOS, empresa patrocinadora do clube, realizaram a ativação “Seu Sonho de Leão” que recebeu 15 residentes da Residência Inclusiva CRAUR, de Recife, responsável por acolher indivíduos com necessidades especiais e em situação de abandono. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNesta ação social, o Cartão de TODOS recebeu inúmeras histórias de torcedores que descreveram os respectivos sonhos que gostariam de realizar com o time do coração. O vencedor da promoção foi Celso Silva, coordenador da instituição CRAUR e torcedor fanático do rubro-negro. A sua história foi a escolhida e o seu desejo atendido pelo clube, que proporcionou um momento único na vida dessas pessoas.

- Foi muito especial realizar este sonho de levar esses jovens, que moram na instituição e torcem pelo clube, em um jogo do Sport. Não há como descrever a sensação que senti ao ver a felicidade e surpresa de todos eles quando chegamos à Arena Pernambuco. Além disso, é importante destacar esta campanha no sentido de conscientizar a população sobre a situação de pessoas em abandono no Brasil - declara o coordenador da CRAUR.

Depois de serem buscados na residência, os jovens não sabiam que estavam a caminho do jogo e, quando chegaram ao estádio, foram surpreendidos com a ação. Todos eles acompanharam a partida nos camarotes da Arena Pernambuco, além de receberem uma camisa oficial do Sport.

- Para o Sport é um momento muito importante, sabemos da paixão da nossa torcida, mas são essas histórias que fazem a gente ter a real noção do amor que essa nação tem pelo nosso Leão - afirmou Marcella Malta, Coordenadora de Marketing do Sport.

Para além desta ação com os 15 residentes da Residência Inclusiva CRAUR, o principal objetivo ao escolher a história de Celso Silva está na conscientização sobre o abandono de incapaz no Brasil.

- Para nós, participar com o Sport desta iniciativa que carrega uma mensagem tão importante para a sociedade é motivo de muito orgulho. Acreditamos no poder de alcance do futebol, com toda a sua exposição, para alavancar e dar notoriedade a causas como essas. O grande intuito de nossa ação foi de provocar uma reflexão nas pessoas e estamos felizes com toda a repercussão - Fabrício Toth, Diretor de Esportes do Cartão de TODOS.

A campanha começou no mês de setembro, dedicado à visibilidade da comunidade surda. Na ação, que inaugurou o projeto entre o Cartão de Todos e o Sport, o torcedor João Wictor, de 12 anos, que possui surdez e mudez, realizou o sonho de conhecer a Ilha do Retiro.