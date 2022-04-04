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futebol

Sport contesta decisões da arbitragem na final da Copa do Nordeste

Leão acredita que foi prejudicado e vai à CBF para ouvir os áudios do VAR...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 abr 2022 às 19:06

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 19:06

O Sport voltou para casa sem o título da Copa do Nordeste, mas isso não impede que a sua diretoria brigue pelos seus direitos fora das quatro linhas.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Irritados com a atuação da equipe de arbitragem, o presidente Yuri Romão pede que o áudio do VAR seja disponibilizado para análise dos lances.
Veja os pontos que incomoda a diretoria do Sport:
Possível pênalti em cima de Parraguez aos 21 minutos do 1º T
Pênalti anulado em Sander aos 23 do 2ºT
Apagão no Castelão aos 44 minutos do 2ºT
Falta de Parraguez e possível pênalti no zagueiro do Fortaleza aos 50 do 2º T
‘Temos a sensibilidade de aceitar o placar adverso, porque ganhar e perder faz parte da essência do futebol, mas não da forma como foi. Uma arbitragem medíocre. Devemos ir à CBF essa semana e diante do que nós ouvirmos, a gente vai pedir, se for o caso, a punição dos dois árbitros’, afirmou Yuri Romão ao ge.
Crédito: Foto:divulgação

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