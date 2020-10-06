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futebol

Sport confirma retorno do atacante Mikael

Emprestado ao Confiança, o centroavante retorna a Ilha do Retiro após pedido de Jair Ventura...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2020 às 17:40

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 17:40

Crédito: Divulgação/Sport
Após liberar alguns nomes do sistema ofensivo, o Sport solicitou junto ao Confiança o retorno do atacante Mikael, clube que defendia desde o começo do ano.A negociação pegou a torcida do time sergipano de surpresa, que viu o atleta postar uma mensagem de despedida através da rede social.
A volta de Mikael teve influência do técnico Jair Ventura, que vê o jogador com potencial de ser a sombra de Hernane Brocador no elenco do Leão.
Desde a chegada de Jair Ventura, o Sport melhorou o seu desempenho ofensivo. Dos 14 gols da equipe no Brasileirão, 10 aconteceram sob o comando do novo técnico.

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