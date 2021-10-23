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futebol

Sport confia em retrospecto no Allianz Parque diante do Palmeiras

Nas duas últimas visitas do Leão na casa do Alviverde, a equipe não foi superada...
LanceNet

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Publicado em 

23 out 2021 às 11:24

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 11:24

Crédito: Divulgação/Palmeiras
Na próxima segunda-feira, o Sport vai ao Allianz Parque e mede forças contra o embalado Palmeiras, que vem de duas vitórias consecutivas.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Na briga para escapar do rebaixamento, o Leão sabe que não pode ficar sem somar pontos e precisa beliscar ao menos um empate fora de casa.
Consciente que o duelo será complicado, o Sport promete um time aguerrido dentro das quatro linhas para dificultar a vida do Verdão.
Invencibilidade
Para conseguir um bom resultado fora de casa, o Leão conta com um bom desempenho recente diante do Verdão fora de casa. Nos dois últimos duelos dentro do Allianz Parque, o time pernambucano não perdeu.
Em 2018, na campanha que culminou com o título nacional do Palmeiras, o Sport venceu por 3 a 2. Na última partida, em 2020, o Alviverde pressionou, mas ficou no empate por 2 a 2.

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