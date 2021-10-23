Sport confia em retrospecto no Allianz Parque diante do Palmeiras

Crédito: Divulgação/Palmeiras

Na próxima segunda-feira, o Sport vai ao Allianz Parque e mede forças contra o embalado Palmeiras, que vem de duas vitórias consecutivas.

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Na briga para escapar do rebaixamento, o Leão sabe que não pode ficar sem somar pontos e precisa beliscar ao menos um empate fora de casa.

Consciente que o duelo será complicado, o Sport promete um time aguerrido dentro das quatro linhas para dificultar a vida do Verdão.

Invencibilidade

Para conseguir um bom resultado fora de casa, o Leão conta com um bom desempenho recente diante do Verdão fora de casa. Nos dois últimos duelos dentro do Allianz Parque, o time pernambucano não perdeu.