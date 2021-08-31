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futebol

Sport atravessa novo jejum de vitórias no Brasileirão

Desde a vitória contra o Bahia, o Leão não conseguiu mais vencer na competição nacional...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 15:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 ago 2021 às 15:50
Crédito: Twitter Sport
Em seu primeiro discurso no Sport, Gustavo Florentín comentou sobre a falta de resultados que levaram o time ao Z-4 do Campeonato Brasileiro.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Preocupado com o rendimento da equipe, o paraguaio quer acelerar os processos e um deles será acabar com a seca de quatro partidas sem vencer do Leão.
Desde o triunfo contra o Bahia, o Sport acumula dois empates e duas derrotas, desempenho que colocou o time na 19ª posição.
O seu primeiro desafio será na Arena da Baixada, diante do instável Athletico, que vem de cinco derrotas consecutivas.

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