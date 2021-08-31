Sport atravessa novo jejum de vitórias no Brasileirão

Crédito: Twitter Sport

Em seu primeiro discurso no Sport, Gustavo Florentín comentou sobre a falta de resultados que levaram o time ao Z-4 do Campeonato Brasileiro.

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Preocupado com o rendimento da equipe, o paraguaio quer acelerar os processos e um deles será acabar com a seca de quatro partidas sem vencer do Leão.

Desde o triunfo contra o Bahia, o Sport acumula dois empates e duas derrotas, desempenho que colocou o time na 19ª posição.