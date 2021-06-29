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Sousa viaja à Bélgica para formalizar acerto com novo clube e não atua mais pelo Botafogo

Zagueiro embarcou para solos europeus na noite desta segunda-feira com o intuito de assinar com o Cercle Brugge e não joga mais pelo Alvinegro...

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 21:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jun 2021 às 21:06
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Sousa não joga mais pelo Botafogo. O zagueiro, que concretizou a transferência para o Cercle Brugge, da Bélgica, viajou para a Europa na noite desta segunda-feira para realizar exames médicos e assinar o contrato. Ele será emprestado ao novo time.
+ Durcesio explica saída de PV do Botafogo: 'Se eu não pagar salário, perco o jogador de qualquer forma'
O zagueiro publicou uma foto na sua conta do Instagram indicando que está a caminho da Bélgica. O jogador, criado nas categorias de base do Botafogo, se despediu dos jogadores e funcionários do clube nos últimos dias.
Inicialmente, Sousa será emprestado por 500 mil euros (praticamente R$ 3 milhões, na cotação atual). Ao final do contrato, o Cercle Brugge será obrigado a exercer a opção de compra caso o zagueiro bata metas individuais pré-estabelecidas. Caso o atleta não cumpra os objetivos, será opção da equipe pagar ou não para ter o jogador em definitivo.
Pelo time principal do Botafogo, Sousa disputou 22 partidas - sete na temporada 2021. O técnico Marcelo Chamusca fica com Kanu, Gilvan e Joel Carli como opções para a zaga no elenco.

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