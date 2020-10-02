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futebol

Sorteio da UEFA define fase de grupos da Liga Europa 2020/21

Em Genebra, na Suíça, a entidade sorteou os grupos da segunda competição de clubes mais importante do Velho Continente. As partidas começam no próximo dia 22 de outubro...

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 13:06

LanceNet

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Publicado em 

02 out 2020 às 13:06
Crédito: Alain Grosclaude / AFP
Nesta sexta, em Genebra, na Suíça, a UEFA sorteou os grupos da Liga Europa 2020/21. Com isso, o mundo do futebol ficou conhecendo as 12 chaves da segunda competição de clubes mais importante do Velho Continente. As partidas começam no próximo dia 22 de outubro, com jogos nas tradicionais quintas, logo após as partidas da Champions League.
Como em toda temporada, o torneio apresenta equipes tradicionais, que tendem a disputar o título. Nesta edição, times como: Benfica, Milan, Arsenal, Tottenham, Napoli, Bayer Leverkusen, Leicester e Real Sociedad despontam como aqueles que irão brigar, porém com a ausência das torcidas e a pandemia, surpresas podem surgir. Vale lembrar que os dois primeiros de cada grupo se classificam para a segunda fase.
Em relação aos italianos, o Milan de Ibrahimovic terá duelos interessantes contra Celtic, Sparta Praga e Lille. O Napoli, por sua vez, caiu em um grupo equilibrado com Real Sociedad (Espanha), AZ Alkmaar (Holanda) e Rijeka (Croácia).
Dentro do cronograma da UEFA, a fase de grupos da Liga Europa irá terminar no dia 10 de dezembro. Vale lembrar que os dois primeiros de cada grupo se classificam para a segunda fase (32avos), que terão os confrontos determinados por sorteio ao lado dos terceiros colocados das oito chaves da Liga dos Campeões. A decisão do torneio está marcada para o dia 26 de maio, em Gdansk, na Polônia.
Confira como ficaram as chaves
Grupo A: Roma (Itália), Young Boys (Suíça) , CFR Cluj (Romênia) e CSKA Sofia (Bulgária);
Grupo B: Arsenal (Inglaterra), Rapid Viena (Áustria), Molde (Noruega) e Dudalk (Irlanda)
Grupo C : Bayer Leverkusen (Alemanha), Slavia Praga (República Checa), Apoel (Israel) e Nice (França)
Grupo D: Benfica (Portugal), Standard Liége (Bélgica), Glasgow Rangers (Escócia) e Lech (Polônia)
Grupo E: PSV Eindhoven (Holanda), Paok (Grécia), Granada (Espanha) e Omonoia (Chipre)
Grupo F: Napoli (Itália), Real Sociedad (Espanha), AZ Alkmaar (Holanda) e Rijeka (Croácia)
Grupo G: Braga (Portugal) , Leicester (Inglaterra) , AEK (Grécia) e Zorya Luhansk (Ucrânia)
Grupo H: Celtic Glasgow (Escócia), Sparta Praga (República Checa), Milan (Itália) e Lille (França)
Grupo I: Villarreal (Espanha), Qarabağ (Azerbaijão), Macabi Tel-Aviv (Israel) e Sivasspor (Turquia)
Grupo J: Tottenham (Inglaterra), Ludogorets (Bulgária), Lask (Áustria) e Royal Antwerp (Bélgica)
Grupo K: CSKA Moscou (Rússia), Dínamo Zagreb (Croácia), Feyenoord (Holanda), Wolfsberg (Áustria)
Grupo L: Gent (Bélgica), Crvena Zvezda (Sérvia), Hoffenheim (Alemanha) e Liberec (República Checa)

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