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Definição

Sorteio da Copa do Brasil: Botafogo e Vasco decidem vaga fora de casa

Ainda ficou definido que Corinthians, Fluminense e Santos fazem o jogo de volta sob seus domínios

Publicado em 08 de Março de 2019 às 14:39

Publicado em 

08 mar 2019 às 14:39
O troféu da Copa do Brasil 2019 Crédito: Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Tudo definido! Foram sorteados os mandos de campos da terceira fase da Copa do Brasil, na sede da CBF, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira. As datas serão divulgadas em breve. Fluminense, Corinthians e Santos decidem os jogos em casa, enquanto Vasco e Botafogo começam a fase como anfitriões.
A terceira fase começa a ser disputada no meio da semana que vem. Os dias 3 e 10 de abril são as outras duas reservadas para as partidas da Copa do Brasil. A premiação para quem avançar à quarta fase é de R$ 1,9 milhão. A partir de agora, não tem mais jogo único e sim ida e volta.
Os jogos
Botafogo x Juventude (decide em Caxias do Sul)
Luverdense x Fluminense (decide no Rio)
Vasco x Avaí (decide em Florianópolis)
Ceará x Corinthians (decide em São Paulo)
Atlético-GO x Santos (decide em Santos)
Vila Nova x Vencedor Grupo 43 (segundo jogo na casa do vencedor do Grupo 43)
CRB x Bahia (decide em Salvador)
Chapecoense x Criciuma (decide em Criciúma)
ABC x Santa Cruz (decide no Recife)
Botafogo-PB x Londrina-PR (decide no Paraná)

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