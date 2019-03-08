Sorteio da Copa do Brasil: Botafogo e Vasco decidem vaga fora de casa

Tudo definido! Foram sorteados os mandos de campos da terceira fase da Copa do Brasil, na sede da CBF, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira. As datas serão divulgadas em breve. Fluminense, Corinthians e Santos decidem os jogos em casa, enquanto Vasco e Botafogo começam a fase como anfitriões.

A terceira fase começa a ser disputada no meio da semana que vem. Os dias 3 e 10 de abril são as outras duas reservadas para as partidas da Copa do Brasil. A premiação para quem avançar à quarta fase é de R$ 1,9 milhão. A partir de agora, não tem mais jogo único e sim ida e volta.