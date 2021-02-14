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'Sonhei tanto com essa Libertadores': jogadores do Fluminense e Thiago Silva vibram com vaga no torneio

Tricolor garante vaga antes mesmo de entrar em campo no Brasileirão e volta a disputar o torneio continental após oito anos longe...
LanceNet

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Publicado em 

14 fev 2021 às 20:14

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 20:14

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Assim que encerrou a leva de jogos das 16h deste domingo, o Fluminense, que ainda não entrou em campo pela 36ª rodada do Brasileiro, pôde comemorar a vaga assegurada na Libertadores-2021 de forma antecipada (entenda o cenário abaixo). Jogadores do atual elenco, o presidente, Mário Bittencourt, e até Thiago Silva (atualmente no Chelsea) vibraram nas redes sociais.Os jovens Calegari e Luiz Henrique, por exemplo, chegaram a falar em sonho conquistado: "Sonhei tanto com essa liberta", postou o camisa 34. Já Bittencourt realçou "pés no chão", mas não deixou de citar o foco na busca por uma vaga direta, além de parabenizar a "todos os tricolores que amam o clube acima de tudo".
THIAGO SILVA ENTROU NA ONDA
Ídolo recente do Fluminense, Thiago Silva entrou na onda e voltou a demonstrar o seu amor pelo Tricolor. No Instagram, o zagueiro postou um trecho de uma popular música nas arquibancadas brasileiras: "Ih, Libertadores qualquer dia tamo aí...".
Veja as postagens abaixo: O Tricolor volta ao torneio depois de oito anos longe. Além disso, uma vitória contra o Ceará, em duelo a ser disputado às 18h desta segunda-feira, fora de casa, deixaria ainda mais vivo o sonho por uma vaga direto na fase de grupos.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
EXPLICA-SE A VAGA ASSEGURADA
Com a vitória contra o Coritiba, o Santos ainda pode chegar aos atuais 57 pontos do Fluminense, mas ficaria atrás na tabela com 15 vitórias contra 16 do Tricolor. Já o Corinthians permanece com 49 pontos e, com a derrota (para o Flamengo), atinge, no máximo, 58. No entanto, o jogo atrasado é exatamente contra o Santos. Por isso, qualquer resultado no clássico tiraria um dos dois da disputa com o Flu. As duas equipes ainda têm mais três jogos pela frente.

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