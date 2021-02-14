'Sonhei tanto com essa Libertadores': jogadores do Fluminense e Thiago Silva vibram com vaga no torneio

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Assim que encerrou a leva de jogos das 16h deste domingo, o Fluminense, que ainda não entrou em campo pela 36ª rodada do Brasileiro, pôde comemorar a vaga assegurada na Libertadores-2021 de forma antecipada (entenda o cenário abaixo). Jogadores do atual elenco, o presidente, Mário Bittencourt, e até Thiago Silva (atualmente no Chelsea) vibraram nas redes sociais.Os jovens Calegari e Luiz Henrique, por exemplo, chegaram a falar em sonho conquistado: "Sonhei tanto com essa liberta", postou o camisa 34. Já Bittencourt realçou "pés no chão", mas não deixou de citar o foco na busca por uma vaga direta, além de parabenizar a "todos os tricolores que amam o clube acima de tudo".

THIAGO SILVA ENTROU NA ONDA

Ídolo recente do Fluminense, Thiago Silva entrou na onda e voltou a demonstrar o seu amor pelo Tricolor. No Instagram, o zagueiro postou um trecho de uma popular música nas arquibancadas brasileiras: "Ih, Libertadores qualquer dia tamo aí...".

Veja as postagens abaixo: O Tricolor volta ao torneio depois de oito anos longe. Além disso, uma vitória contra o Ceará, em duelo a ser disputado às 18h desta segunda-feira, fora de casa, deixaria ainda mais vivo o sonho por uma vaga direto na fase de grupos.

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EXPLICA-SE A VAGA ASSEGURADA