Sondagem árabe, mercado europeu e a vontade do Palmeiras: entenda a situação de Abel Ferreira

Minutos depois de conquistas sua segunda Libertadores como treinador da Sociedade Esportiva Palmeiras, Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva e, emocionado, falou sobre seu estado físico e mental, muito exigidos pela sequência insana do futebol brasileiro. Ele deixou em aberto o seu futuro:

– Eu tenho que fazer uma reflexão muito grande. O clube já demonstrou a sua vontade. Sou grato ao Maurício e à Leila. Mas não consigo jogar em jogo, descanso e jogo. É desumano. Se quiserem crescer, precisamos abdicar da ida e volta. Isso tudo no tempo de Deus. Vou escolher o que for melhor para o Palmeiras – afirmouFato é que, ainda que o cansaço seja o obstáculo número para Abel, nesse momento, o treinador já tem uma bela quantidade de sondagens e ofertas. A principal delas vem do Al-Nassr, da Arábia Saudita, como informou em primeira mão a imprensa saudita, no final da ultima semana. O clube já sinalizou com um contrato de dois anos e meio a Abel por 20 milhões de euros (R$ 127 milhões), algo com R$ 5 milhões de reais por mês.

Apesar dos valores completamente irreais, Abel dificilmente troque o futebol brasileiro por um cenário diferente que não seja um time de grande porte na Europa. Isso é o que acredita o estafe do treinador, que afirma sentir de Abel um gosto muito grande pelo Palmeiras e entender que sua carreira só evoluirá em caso de comandar um time das principais ligas do mundo.

Abel já recusou outras ofertas ao longo de sua passagem pelo Palmeiras, e foram várias. O estafe ainda lembra que a procura deve crescer ostensivamente ao final da temporada brasileira, mas soa mais agradável ao treinador começar um possível projeto europeu na intertemporada, que ocorre no meio do ano. O português deve levar em conta a disputa do Mundial de Clubes antes de tomar sua decisão.

A saudade da família é um fator preponderante, afinal Abel vive sozinho na capital paulista. Mesmo com as visitas da esposa e filhas, o treinador é muito apegado às três e sente falta do convívio diário. O Palmeiras deve oferecer a ele a estrutura devida para que elas possam morar no Brasil, caso ele opte por uma renovação ou cumprimento do atual vínculo, que vence em dezembro de 2022.