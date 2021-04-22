Somália elogia Ricardinho e diz: 'Vai dar resultado no Botafogo'

O décimo reforço do Botafogo para a temporada de 2021 é o meio-campista Ricardinho, ex-Ceará. O jogador de 35 anos chegou com o aval do técnico Marcelo Chamusca e assinou contrato até dezembro deste ano. Quem também aprovou a contratação do atleta foi Somália, Campeão Carioca em 2010 com o Glorioso. Em entrevista ao canal "Botafogo Nela", Somália falou sobre as qualidades do amigo.> Veja quem entrou em campo pelo Botafogo na temporada 2021- Tenho um amigo que acabou de chegar ao Botafogo que é o Ricardinho. É um cara espetacular, que tem uma boa bola parada, é experiente, há muitos anos vem jogando a Série A, mas acabou de chegar. É um cara que vai dar resultado no Botafogo, tenho certeza disso, porque em todo lugar em que passou, fez o time girar. Fez o papel (dele) muito bem.