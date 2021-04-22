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futebol

Somália elogia Ricardinho e diz: 'Vai dar resultado no Botafogo'

O zagueiro Antônio Carlos, que também jogou pelo Alvinegro Carioca, disse que Ricardinho 'lembra muito' João Paulo...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 17:29

LanceNet

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Publicado em 

22 abr 2021 às 17:29
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O décimo reforço do Botafogo para a temporada de 2021 é o meio-campista Ricardinho, ex-Ceará. O jogador de 35 anos chegou com o aval do técnico Marcelo Chamusca e assinou contrato até dezembro deste ano. Quem também aprovou a contratação do atleta foi Somália, Campeão Carioca em 2010 com o Glorioso. Em entrevista ao canal "Botafogo Nela", Somália falou sobre as qualidades do amigo.> Veja quem entrou em campo pelo Botafogo na temporada 2021- Tenho um amigo que acabou de chegar ao Botafogo que é o Ricardinho. É um cara espetacular, que tem uma boa bola parada, é experiente, há muitos anos vem jogando a Série A, mas acabou de chegar. É um cara que vai dar resultado no Botafogo, tenho certeza disso, porque em todo lugar em que passou, fez o time girar. Fez o papel (dele) muito bem.
Quem também estava na live do canal era o ex-zagueiro do clube Antônio Carlos. De acordo com ele, Ricardinho é um jogador com visão de jogo e que "lembra muito" João Paulo, jogador que teve boa passagem por General Severiano.
- É um bom jogador mesmo. Ele lembra muito o João Paulo, que estava no Botafogo, é um cara que consegue ter mais visão de jogo. Não vai ser aquele cara que vai ficar correndo os 90 minutos não, mas quando a bola cair no pé dele, vai conseguir distribuir bem o jogo.
Em tempo: O Botafogo volta a campo no próximo domingo, contra o Macaé, às 18h, no estádio Nilton Santos. A partida, que terá transmissão em tempo real do LANCE!, é válida pela última rodada do Campeonato Carioca.

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